Psoriasi: risultati sorprendenti con iniezioni epidurali di lidocaina

Psoriasi: il blocco della trasmissione nervosa tramite iniezioni epidurali di lidocaina ha mostrato risultati inaspettati e duraturi sui sintomi della malattia

Nei pazienti affetti da psoriasi, il blocco della trasmissione nervosa tramite iniezioni epidurali di lidocaina ha mostrato risultati inaspettati e duraturi nel controllo dei segni e dei sintomi della malattia. I risultati di un piccolo studio pilota pubblicato sul Journal of Investigative Dermatology forniscono la prima evidenza clinica che i nervi sensoriali sono potenziali bersagli per il trattamento della malattia.

La psoriasi colpisce più del 3% della popolazione adulta statunitense. È una malattia cronica della pelle immuno-mediata, nella cui patogenesi il sistema nervoso sensoriale periferico partecipa attivamente. La forma più comune è la psoriasi a placche, con sintomi quali chiazze di pelle secca, arrossata e ricoperte da squame argentee che di solito compaiono sui gomiti, sulle ginocchia, sulla parte bassa della schiena e sul cuoio capelluto. Al momento non esiste una cura, ma è disponibile un’ampia gamma di trattamenti sistemici e topici che possono alleviare sintomi e segni e migliorare l’aspetto della cute.

«Alcuni case-study hanno dimostrato che i pazienti affetti da psoriasi hanno ottenuto un sollievo significativo dai sintomi dopo aver ricevuto l’anestesia epidurale durante un intervento chirurgico, suggerendo un ruolo fondamentale del sistema nervoso nella patogenesi della malattia» ha premesso il ricercatore principale Honglin Wang del Shanghai Institute of Immunology, Precision Research Center for Refractory Diseases, Shanghai General Hospital, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Cina. «Inoltre ci sono sempre più evidenze che collegano la connessione neuroimmune alla psoriasi e ad altre malattie della pelle. Questi fattori ci hanno ispirato a esplorare la possibilità di prendere di mira direttamente il sistema nervoso per il trattamento della psoriasi».

Uno studio pilota su pochi pazienti

I ricercatori hanno condotto uno studio pilota proof-of-concept utilizzando un’iniezione epidurale di lidocaina per il trattamento di quattro pazienti affetti da psoriasi. Tra la vertebre T12 e L1 è stato inserito un catetere epidurale per iniettare la soluzione di lidocaina alla dose di 4 mg/kg di peso corporeo, per un totale di 3-4 trattamenti per ciascun paziente. Due soggetti avevano lesioni psoriasiche in tutto il corpo e gli altri due presentavano lesioni psoriasiche principalmente distribuite sulle gambe.

Alla fine del periodo di studio, tutti i pazienti hanno ottenuto notevoli miglioramenti in quasi tutte le lesioni, mostrando una riduzione del 35%-70% dei punteggi PASI (Psoriasis Area and Severity Index). I miglioramenti si sono inoltre mantenuti per almeno 24 settimane dopo l’interruzione del trattamento con lidocaina, senza nessun effetto avverso.

Una prospettiva da valutare in studi clinici su larga scala

Per valutare la segnalazione neuroimmune nella psoriasi e il meccanismo per la terapia con lidocaina, i ricercatori hanno anche condotto una serie di esperimenti sui ratti nei quali era stata indotta un’infiammazione cutanea simile alla psoriasi. Hanno scoperto che la lidocaina agisce sui neuroni sensoriali sottoregolando la crescita disordinata dei neuriti e il rilascio di CGRP proinfiammatorio (peptide correlato al gene del calcio). Al contempo una minore densità nervosa CGRP+ porta a una ridotta produzione di IL-23 dalle cellule dendritiche, che esprimono recettori CGRP in eccesso.

In sintesi questo studio pilota proof-of-concept, oltre a identificare una nuova possibile strategia terapeutica efficace e sicura per il trattamento della psoriasi, amplia la comprensione del ruolo del sistema nervoso periferico in questa e potenzialmente in altre malattie della pelle. La manipolazione dell’interazione neuroimmune riduce l’infiammazione neurogena e la produzione a valle di citochine infiammatorie chiave.

«La terapia epidurale con lidocaina offre una nuova scelta per i pazienti che non rispondono adeguatamente alle attuali modalità di trattamento per la psoriasi» ha aggiunto l’autore principale Qianqian Yin. «Anche se questi risultati sono promettenti, si è trattato di un piccolo studio pilota in cui manca un braccio controllato con placebo e mancano i controlli per prevenire l’interferenza dei cambiamenti ambientali. Avremo bisogno di condurre studi clinici su larga scala».

Bibliografia

Yin Q et al. Lidocaine Ameliorates Psoriasis by Obstructing Pathogenic CGRP Signaling‒Mediated Sensory Neuron‒Dendritic Cell Communication. J Invest Dermatol. 2022 Aug;142(8):2173-2183.e6.

Leggi