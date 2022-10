Previsioni meteo 30 ottobre 2022: tempo stabile e caldo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 30 ottobre 2022: fase stabile con l’anticiclone almeno fino al prossimo weekend, quando potrebbe tornare il maltempo

L’ultimo fine settimana di ottobre si avvia alla conclusione con condizioni meteo senza variazioni di rilievo, grazie alla costante presenza di un robusto promontorio anticiclonico che da settimane tiene lontane le perturbazioni. Anche nella giornata di oggi, dunque, avremo clima asciutto e mite soprattutto nelle ore centrali, quando le temperature supereranno abbondantemente i +20°C con picchi fino a + 30°C su Sardegna e Sicilia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS questa lunga fase di caldo anomalo proseguirà fino al Ponte di Ognissanti, poi il lento calo termico riporterà le temperature su valori più in linea con le media del periodo. Per il primo weekend di Novembre i modelli mostrano anche il possibile ritorno del maltempo, ma serviranno ulteriori aggiornamenti.

Intanto per oggi, domenica 30 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino cieli in prevalenza soleggiati, innocui addensamenti solo al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni con tempo asciutto e sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino prevalenza di cieli soleggiati su tutte le regioni con tempo asciutto. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, maggiori addensamenti sulla Sicilia. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con locali piogge sulla Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sulla Sicilia. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .