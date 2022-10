Il rapper ENGI torna con il singolo “Policy”

“Policy” è Il nuovo singolo dell’artista albanese, milanese d’adozione, ENGI: un brano melodric drill che mette a nudo i sacrifici dei giovani cresciuti sulla strada

Il rapper di origine albanese e il producer più richiesto della nazione balcanica sono una ricetta esplosiva che ha già avuto modo di produrre pezzi come Tirana Milano, Guerilla, Vlla e Calma in collaborazione con il trapper Niko Pandetta.

Tornano con nuovo brano dal mood molto chill, ma grazie ai continui cambi di flow di Engi l’attenzione dell’ascoltatore resta alta. Il riscatto sociale e morale sono il fulcro di questo pezzo, i sacrifici di un ragazzo di strada, gli ostacoli che la vita ti mette davanti e finalmente il raggiungimento del successo.

BIO

Engi, all’anagrafe Enxhi Sinani, nasce a Saranda in Albania. A causa delle condizioni familiari cresce tra Albania, Grecia e Belgio finché non approda a Milano per cercare una vita più stabile e tranquilla, ma qui vedrà suo padre per l’ultima volta. Catapultato in una realtà cruda che ne influenza la crescita, riesce a trovare la sua ancora di salvezza nella musica, passione fin dalla tenera età e inizia a scrivere e a muoversi nell’ambiente musicale.

I suoi primi brani “hom emade” risalgono al 2011, nonostante il poco tempo dedicato allo sviluppo della sua musica a causa di “tarantelle quotidiane, vari karin”. Nel 2017 entra in contatto con Elgit Doda, noto produttore e hit maker Albanese, che ne riconosce il talento e inizia a produrre i primi pezzi, riscuotendo un forte successo in Albania, arrivando fino al primo posto del popolare programma top awards con il brano “Lalala”.

Restando una valvola di sfogo dalla realtà che lo circonda, la musica diventa sempre di più una professione per l’artista fino ad arrivare al rilascio di brani come “Tirana Milano” e “PPN”.