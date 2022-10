“Destino” è l’emozionante esordio di Pegaso

Pegaso online sulle piattaforme digitali con “Destino”: il brano racconta la relazione tra due giovani ragazzi, piena di dubbi ed incertezze

estino è il singolo d’esordio di Pegaso con l’etichetta discografica Digital Distribution Bundle. Il brano racconta la relazione tra due giovani ragazzi, piena di dubbi ed incertezze, dove i pensieri, le paranoie e la mancanza di comunicazione spesso sovrastano le emozioni.

Nel ritornello si avverte lo smarrimento del ragazzo, che a volte si sente poco considerato nella relazine, ma allo stesso tempo anche lui sa di aver peccato in amore, in quanto per poter riuscire ad amare è consapevole che sia necessario prima ritrovare se stesso.

Lei stufa, decide così di andarsene e mettere un punto a questa storia, mentre lui non si arrende e decide di ricercarla, ma forse ormai è troppo tardi.

Tuttavia alle volte non esiste una colpa in amore, ma le cose vanno solo come vuole il Destino. Musicalmente Destino, caratterizzato da cassa dritta e il synth, presenta un sound fresco con sonorità che oscillano tra la dance e l’indie-pop.

Francesco Iacobellis in arte Pegaso, è un giovane artista romano classe 1999. Si appassiona alla musica nel 2017, quando inizia a suonare come Dj. Due anni più tardi incomincia a scrivere i suoi primi brani inediti e la musica diventa da subito una necessità, oltre che una forma di espressione per raccontare e raccontarsi. Nel 2022 pubblica il suo primo singolo Destino con l’etichetta Digital Distribution Bundle.