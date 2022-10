A Modena torna Sciocolà con una tavoletta di 15 metri

Riecco Sciocolà a Modena, con una tavoletta-record di 15 metri. E Giancarlo Maestrone, maestro cioccolatiere, accompagnerà i più piccoli all’appuntamento choco baby

Non mancheranno i “choco aperitivi”, quando le praline salate saranno abbinate ad un cocktail tipico dell’happy hour, come lo spritz, e ci saranno anche nuovi momenti spettacolari, come la degustazione della “tavoletta di cioccolato da record di 15 metri“. Si tratta delle kermesse Sciocolà, l’appuntamento del cioccolato artigianale a Modena “per tutti i gusti, dal classico al latte fino al cioccolato ruby, rosa per natura”. Tra le vie del centro, l’appuntamento è dal 29 ottobre all’1 novembre, di nuovo con tanti appuntamenti da show cooking a degustazioni fino a “due vere e proprie Fabbriche del Cioccolato”.

La presentazione ufficiale di Sciocolà 2022 si terrà mercoledì alle 11.30 in piazza Grande, nella sala di rappresentanza del Comune, ma intanto il programma circola già.

In tutti i giorni della ‘fiera’ sarà possibile ammirare le fasi di lavorazione del cioccolato, in piazza Matteotti alla fabbrica “choco moments”, dedicate a grandi e piccini, e in particolare Giancarlo Maestrone, maestro cioccolatiere di Acai, accompagnerà i più piccoli nell’appuntamento choco baby: tra attrezzi del mestiere, grembiule, cappello e sac à poche, potranno realizzare formine di cioccolato.

L’1 novembre, invece, ci sarà un incontro tra cioccolato e musica guidato da Emma Longo, flautista, e Gianmarco Varotto, chitarrista: entrambi sono allievi del Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena e accompagneranno la degustazione di tre differenti praline create dalla Boutique del Dolce. Non poteva poi mancare a Sciocolà la storica torta Barozzi: per degustarla, l’appuntamento è per domenica alle 16.30 al Palasciocolà. Tutta la manifestazione è a ingresso gratuito ed è promossa da Cna Modena, oltre che organizzata da Sgp Grandi Eventi in partnership con Acai e patrocinata da Comune e Regione, con il contributo della Camera di Commercio.