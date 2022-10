Su Rai Movie “La ballerina del Bolshoi”: la trama del film

“La ballerina del Bolshoi” in prima serata su Rai Movie: la trama del film con Margarita Simonova, Alisa Freyndlikh e Valentina Telichkina

La storia di Yulia, una giovane con un innato talento per la danza, viene raccontata nel film “La ballerina del Bolshoi”, pellicola diretta da Valeri Todorovsky con Margarita Simonova, Alisa Freyndlikh e Valentina Telichkina ed in onda su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) venerdì 28 ottobre 2022 alle 21.10. Proveniente da una piccola città mineraria, Yulia desidera più di ogni altra cosa diventare una ballerina professionista ed esibirsi nel celebre teatro Bolshoi di Mosca. Quando finalmente entra in una prestigiosa accademia di balletto, però, la sua vita muta repentinamente. All’improvviso, si trova ad affrontare una sfida dopo l’altra e a fare i conti con l’esagerata competitività delle sue compagne. Come se non bastasse, per realizzare il suo sogno Yulia deve rinunciare alle cose che le sono più care, come la sua famiglia, gli amici e l’amore della sua vita.