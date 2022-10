Fda estende l’uso di pemigatinib per le neoplasie mieloidi e linfoidi

L’Fda ha esteso le indicazioni dell’inibitore di FGFR pemigatinib al trattamento di adulti con neoplasie mieloidi e linfoidi recidivate o refrattarie

L’Fda ha esteso le indicazioni del suo inibitore di FGFR pemigatinib al trattamento di adulti con neoplasie mieloidi/linfoidi (MLN) recidivate o refrattarie con riarrangiamento FGFR1.

“Si tratta di neoplasie ematologiche complesse con una serie di presentazioni”, ha sottolineato il CEO Hervé Hoppenot, aggiungendo che l’approvazione “rappresenta un importante progresso terapeutico per persone… che attualmente dispongono di opzioni terapeutiche limitate”.

Il farmaco è stato approvato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2020 per gli adulti precedentemente trattati con colangiocarcinoma non resecabile, localmente avanzato o metastatico con fusione FGFR2 o altro riarrangiamento. Per questa indicazione è autorizzato anche nel nostro Paese.

L’ultima richiesta, che ha ottenuto la revisione prioritaria da parte della FDA, si basa sui dati dello studio di Fase II a singolo braccio FIGHT-203, che ha coinvolto 28 pazienti con MLN recidivato o refrattario con riarrangiamento FGFR1. I soggetti hanno ricevuto pemigatinib una volta al giorno in cicli di 21 giorni, con uno schema continuo o intermittente, fino alla progressione della malattia, alla tossicità inaccettabile o fino a quando i pazienti non hanno potuto ricevere un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche. I partecipanti includevano quelli con una traslocazione 8p11 sulla citogenetica convenzionale e/o un riarrangiamento FGFR1 sul test FISH break-apart, poiché al momento non esiste un test approvato dalla FDA in grado di rilevare il riarrangiamento FGFR1 in questi pazienti.

Incyte ha dichiarato che per tutti i pazienti, compresi i tre senza evidenza di malattia morfologica, il tasso di risposta citogenetica completa è stato del 79%. Tra i 18 partecipanti allo studio con fase cronica nel midollo, indipendentemente dalla presenza di malattia extramidollare (EMD), il tasso di risposta completa (CR) è stato del 78% e il tempo mediano alla CR è stato di 104 giorni. Incyte ha osservato che la durata mediana della CR non è stata raggiunta in questi pazienti, ma che la più lunga ha superato i 2,5 anni. Nel frattempo, due dei quattro pazienti con fase blastica nel midollo hanno raggiunto la CR, indipendentemente dallo stato di EMD. Tra i tre pazienti con solo EMD, l’azienda ha dichiarato che una persona ha raggiunto una RC.

Il ricercatore principale Srdan Verstovsek ha descritto i risultati come “clinicamente significativi, soprattutto alla luce della mancanza di queste risposte specifiche con i trattamenti di prima linea esistenti”. Incyte ha sottolineato che le MLN con riarrangiamento FGFR1 sono estremamente rare e aggressive.

Le MLN con riarrangiamento FGFR1 sono tumori del sangue estremamente rari e aggressivi che negli Stati Uniti possono colpire meno di 1 persona su 100.000.

Un paziente con un MLN con riarrangiamento FGFR1 può presentare un coinvolgimento del midollo osseo con una neoplasia mieloide cronica (come una neoplasia mieloproliferativa [MPN], una sindrome mielodisplastica/MPN) o una neoplasia in fase blastica (come una leucemia linfoblastica acuta/linfoma a cellule B o T, una leucemia mieloide acuta o una leucemia acuta a fenotipo misto).

Il coinvolgimento del midollo osseo può essere accompagnato o meno da malattia extramidollare (EMD); alcuni pazienti possono presentare solo EMD. Le MLN con riarrangiamento FGFR1 sono causate da traslocazioni cromosomiche che coinvolgono il gene FGFR1, con vari geni partner che determinano l’attivazione costitutiva della tirosin-chinasi del recettore FGFR1, con conseguenze sulla differenziazione, la proliferazione e la sopravvivenza delle cellule. I pazienti spesso recidivano perché le terapie di prima linea esistenti talvolta non riescono a indurre risposte cliniche e citogenetiche durature.