In radio il nuovo singolo di Anna Carol

“Immagina che bello sarebbe scappare” è il nuovo singolo di Anna Carol in uscita in radio e in digitale per Nufabric Records con edizioni Kobayashi

Dopo un intenso tour estivo che l’ha portata ad esibirsi in giro per l’Italia, Anna Carol torna con un nuovo brano che assomiglia a un insieme di fotogrammi di emozioni difficili da afferrare, incentrato sulla capacità di non definirsi, di non inserirsi all’interno di paradigmi: su quella capacità di mantenere una sorta di fluidità, che è alla base del cambiamento e della trasformazione.

«L’ho scritta provando a scrivere una canzone che parlasse della mia migliore amica e sono finita a parlare della libertà, dell’inafferrabilità delle persone».

Alla produzione del brano questa volta c’è Domenico “Mimmo” Finizio, produttore, compositore, polistrumentista italiano e membro fondatore dei Tropea.

L’uscita del brano è stata accompagnata dalla pubblicazione di alcune clip sui social dell’artista, nelle quali lei stessa chiede a diverse persone dove andrebbero se il giorno seguente potessero “scappare” da qualche parte.

«Ho la sensazione che immaginare la libertà sia già un passo verso la libertà stessa. Per questo mi piace tantissimo chiedere alle persone dove andrebbero se il giorno dopo potessero partire per un luogo. La risposta cambia di giorno in giorno, perché rispecchia lo stato d’animo» (Anna Carol)

IMMAGINA CHE BELLO SAREBBE SCAPPARE è il terzo singolo estratto, dopo “Rotterdam” e “Easy”, dal nuovo lavoro discografico di Anna Carol in uscita nei prossimi mesi: un album nel quale i due mondi dell’artista, quello acustico e quello elettronico, trovano la loro sintesi più rappresentativa.

Mondi nei quali l’R&B si mescola col cantautorato italiano, e la spontaneità e la libertà del jazz e del soul incontrano la struttura ordinata della canzone pop: un universo in cui la contaminazione di stili e di influenze diventa lo stimolo e la chiave per cercare e scoprire sempre qualcosa di nuovo. Un bilico creativo a partire dal quale tutto è possibile.