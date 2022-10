Anna Federica Del Duca in libreria con “Guru Immobiliare”

Anna Federica Del Duca pubblica “GURU IMMOBILIARE. Come Scegliere Bene Il Tuo Coach Per Il Real Estate E Conoscere Le Basi Per Nuotare Nel Mare Del Mercato Immobiliare”

Secondo i dati condivisi dall’OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) le compravendite residenziali sono cresciute nel quarto trimestre 2021 del 15,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, segnando quindi il consolidamento di un trend positivo iniziato nel post-pandemia.

Per tutti coloro che desiderano acquistare casa ma che hanno difficoltà a districarsi con agilità in un ambiente dinamico e pieno di insidie come l’immobiliare, esce oggi il libro di Anna Federica Del Duca “GURU IMMOBILIARE. Come Scegliere Bene Il Tuo Coach Per Il Real Estate E Conoscere Le Basi Per Nuotare Nel Mare Del Mercato Immobiliare” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori informazioni utili per districarsi con facilità nel mercato dell’immobiliare con l’aiuto di un professionista serio e professionale.

“Il mio libro è una vera e propria guida pratica che insegna ad approcciarsi al mercato immobiliare sotto tanti punti di vista: da come scegliere il giusto agente al capire cosa chiedere in merito alla gestione condominiale e molto altro ancora” afferma Anna Federica Del Duca, autrice del libro “Pagina dopo pagina, cerco di guidare il lettore a capire un po’ di più di questo settore, meraviglioso ma allo stesso tempo pieno di burocrazia, che è appunto l’immobiliare”.

Secondo Anna Federica Del Duca, la cosa fondamentale da fare quando si decide di acquistare casa è investire tempo nella ricerca di un agente immobiliare che si adatti al meglio alle proprie esigenze. La casa è infatti parte di noi e della nostra storia personale. Pertanto, a detta dell’autrice, anche chi ci segue nel percorso di cambiamento che stiamo affrontando deve essere in linea con i nostri desideri e le nostre aspettative, per la serenità e la felicità che ognuno di noi merita.

“Il mondo dell’immobiliare è senza dubbio uno dei più affascinanti e impegnativi. Ecco che la figura dell’agente immobiliare risulta fondamentale in questo contesto di mercato in continuo fermento” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Nel libro, l’autrice condivide le stesse informazioni che ognuno di noi vorrebbe conoscere per selezionare al meglio il consulente più in linea con le nostre esigenze. L’unico quindi capace di aiutarci al meglio in tutti i vari passaggi operativi”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno ad un suo corso di formazione. Quello stesso giorno ho deciso che avrei scritto il mio primo libro. La sicurezza, la serietà, la professionalità che mi ha ispirato sono bastati a scegliere Bruno Editore per sviluppare questo mio progetto” conclude l’autrice. “Sono stata seguita e aiutata dal suo team nei momenti in cui mi perdevo tra mille cose. Non posso che ritenermi soddisfatta di essere arrivata al raggiungimento dell’obiettivo finale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3OzpMaS

Anna Federica Del Duca è nata a Bologna nel 1977. Il marito Angelo e i suoi due figli sono la sua forza. Umiltà, determinazione e lealtà sono i valori che la contraddistinguono. È agente immobiliare da oltre vent’anni. Precedentemente account manager in un importante ufficio stampa di Milano, capisce subito che la migliore relazione che si possa creare nell’ambito degli affari è quella con il cliente che deve trovare nel proprio consulente immobiliare una persona di fiducia a cui poter affidare, sia per la vendita che per l’acquisto, il bene forse più prezioso: la casa. Sito web: https://www.delducarealestate.it ; https://www.lifeimmobiliare.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it