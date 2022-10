Su Rai Storia “Il giro del mondo in 72 giorni”

Rai Storia racconta in prima serata l’impresa di Nellie Bly, definita la migliore giornalista d’America, in “Il giro del mondo in 72 giorni”

All’età di 19 anni, Nellie Bly iniziò per caso a lavorare su un giornale, poi diventò “la migliore giornalista d’America”. Era seria e coraggiosa e si impegnò, in particolare, a denunciare gli abusi sui malati di mente in un’inchiesta che fece storia. Ma quando, nel 1889, compì il giro del mondo in soli 72 giorni, battendo l’avventura immaginaria di Jules Verne, si trasformò in una celebrità mondiale. Una storia ripercorsa da “Il giro del mondo in 72 giorni” in onda mercoledì 26 ottobre alle 21.10, in prima visione su Rai Storia.