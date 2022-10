Su Rai 5 “Art Rider” porta alla scoperta di Venezia

“Venezia, la pietra e l’acqua” al centro della nuova puntata di Art Rider in onda in prima serata su Rai 5: ecco le anticipazioni

La pietra e l’acqua sono materie che fin dagli albori dell’arte hanno caratterizzato affreschi e quadri di tantissimi paesaggisti. C’è un luogo in Italia, unico al mondo, in cui questi due elementi sembrano coesistere in perfetta armonia, un luogo in cui la pietra sembra galleggiare sull’acqua, un luogo che ha ispirato migliaia di artisti: Venezia e la sua laguna. Per il giovane archeologo, guida turistica e travel designer Andrea Angelucci, Venezia è un luogo pieno di ricordi, legati ai viaggi che faceva con la sua famiglia ma anche agli anni universitari. Ed è proprio da un libro letto all’università, “Le pietre di Venezia” di John Ruskin che inizia il suo viaggio alla scoperta di quella che è senza dubbio una delle città più affascinati al mondo. Tra le calli di Venezia popoli diversissimi si sono fusi e hanno reso questa città unica al mondo. Riuscirà Andrea a scoprire, persino a Venezia, percorsi ancora non battuti dai turisti? E’ la sfida della prima puntata della nuova stagione di “Art Rider”, in onda mercoledì 26 ottobre alle 21.15 su Rai 5.

Giunto alla terza stagione, “Art Rider” – prodotto da GA&A Productions, in collaborazione con Rai Cultura – si configura sempre più come un modello di viaggio e un incentivo per il turismo nazionale volto a valorizzare le bellezze nascoste del nostro Paese. Le mete delle nuove puntate toccheranno Friuli, Puglia, Molise, Umbria, e per la prima volta anche due grandi mete turistiche, Venezia e Roma, di cui Andrea svelerà aspetti poco conosciuti. Sei puntate, con la regia di Francesco Principini e i testi di Paolo Fazzini, Chiara Vannoni e dello stesso Andrea Angelucci, nelle quali il conduttore intraprende un viaggio per scovare e raccontare l’arte nascosta che si cela dietro l’angolo, nel piccolo paese vicino casa o fuori dagli itinerari solitamente battuti dai turisti. E come un moderno rider, Andrea Angelucci porta nelle case degli italiani luoghi e capolavori simbolo della magnificenza del nostro Paese. Inseparabile compagno di viaggio è il taccuino di Angelucci, un diario nel quale Andrea disegna e dipinge i monumenti e alcuni dettagli delle opere d’arte che scopre durante il suo itinerario.