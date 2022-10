Previsioni meteo 26 ottobre 2022: clima impazzito sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 26 ottobre 2022: l’anticiclone africano regala temperature estive fino al prossimo fine settimana

Giacche e maglioni possono rimanere ancora nell’armadio in questo pazzo ottobre che continua ad essere caratterizzato da condizioni meteo anomale. Un robusto promontorio anticiclonico continua infatti ad essere protagonista assoluto dello scenario meteo, che si presenta con tempo stabile e temperature ben al di sopra della media stagionale. Sarà così anche nella giornata di oggi, che vedrà cieli sereni o con innocue velature e temperature che localmente potranno superare i +30°C.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS un altro anticiclone africano arriverà sull’Italia nel prossimo week-end, regalandoci la terza ottobrata del mese, che proseguirà nei giorni a venire. Potremmo parlare di “Novembrata” a questo punto, visto che le temperature nei primi giorni del mese che sta per arrivare dovrebbero restare di 6-8 gradi sopra la media, e nelle regioni settentrionali potrebbero toccare punte di 28 gradi, mentre in Sicilia e Sardegna la colonnina di mercurio potrebbe addirittura superare anche i 30-32°C.

Intanto per oggi, mercoledì 26 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con presenza di nubi basse, nebbie e foschie. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli per lo più soleggiati, nubi basse ancora su Liguria e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche disturbo da nuvolosità bassa specie sulle coste. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile con cieli sereni e disturbi da nuvolosità bassa su Toscana e coste di Lazio e Marche. Al pomeriggio non sono attese variazioni, con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, avvezzione di nubi basse sulle coste sia tirreniche che adriatiche. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime stabili o in calo e massime stazionarie o in aumento al Nord e al Centro, minime in aumento e massime stazionarie al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .