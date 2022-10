“Morto tra una settimana.. o ti ridiamo i soldi” su Rai Movie: la trama

In prima serata su Rai Movie “Morto tra una settimana.. o ti ridiamo i soldi”: la trama della commedia inglese che tratta con ironia, il tema della morte

Mercoledì 26 ottobre 202 alle su 21.20 su Rai Movie, andrà in onda “Morto tra una settimana.. o ti ridiamo i soldi” una commedia inglese con la regia di Tom Edmunds. Dotata del tipico ‘black humour’ britannico, la storia si concentra principalmente sul tema della morte che viene affrontato però, in maniera ironica e surreale. William è un giovane scrittore che non riesce a pubblicare il manoscritto a cui sta lavorando, la banca rifiuta di fargli ancora credito e la fidanzata, stanca dell’ennesimo insuccesso, lo lascia.

In preda alla disperazione, decide di togliersi la vita. Dopo alcuni tentativi falliti incontra su un ponte un killer di nome Leslie, in cerca di clienti in un luogo frequentato da aspiranti suicidi. Assunto da William con regolare contratto, Leslie assicura al ragazzo una fine rapida e indolore entro sette giorni dalla stipulazione. Pena la restituzione dell’intero compenso.

William attende di morire entro una settimana, ma la sua vita prende improvvisamente una piega inaspettata: la fidanzata chiede di tornare con lui e la casa editrice rivaluta la pubblicazione del romanzo. A questo punto William non ha più voglia di morire. Ma per Leslie il contratto non è più rescindibile… Nel cast : Christopher Eccleston, Aneurin Barnard, Tom Wilkinson.