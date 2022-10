Malo racconta “Authentic Charme” con un servizio fotografico

Uno speciale servizio fotografico: persone comuni che con la loro naturalezza interpretano il fascino dello stile firmato Malo con “Authentic Charme”

Con uno speciale servizio fotografico, Malo Cashmere racconta il tema della collezione AI22/23: “Authentic Charme”: persone comuni che con la loro naturalezza interpretano il fascino e lo stile della storica maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere.

Una collezione capace di vestire ogni stagione della vita e per questo trasversale. Capi adatti a diverse tipologie di figure per prediligere il benessere all’apparire. Una maglieria capace di adattarsi con naturalezza per esaltare le diverse identità e le autentiche caratteristiche individuali. Un modo di essere, un lifestyle, non una semplice moda: chi sceglie Malo, sceglie un mondo, fatto di alta qualità, autenticità e stile intramontabile.

«Con questa nuova collezione vogliamo sublimare l’incanto dello charme naturale. Per questo abbiamo scelto persone comuni che con la loro peculiare unicità interpretassero il nostro modo di intendere la moda. Una moda che va al di là delle tendenze del momento e si fa portavoce di una classe senza tempo, intramontabile, mettendo al centro di tutto la preziosità dei filati e la pregiata manifattura. Capi dallo stile timeless, caratterizzati da un lusso sofisticato e da un’eleganza eterna. Un omaggio al fascino naturale, a un’idea di moda che da sempre è portavoce di innovazione e di alta qualità», commenta la Direzione di Malo.

Per lui e per lei, opzioni di grande vestibilità, per soddisfare ogni tipologia di silhouette. Capi avvolgenti, volumi comodi e scivolati, caratterizzati da uno stile disinvolto e un’artigianalità totalmente Made in Italy. Un’identità raffinata e una classe intramontabile. La collezione esalta un’allure naturale, in cui la maglieria e il sapiente lavoro manuale che essa necessita occupano una posizione di primo piano.

Protagonista, con la sua bellezza assoluta, il cashmere, caldo, avvolgente, raffinato e lavorato solo come le sapienti mani artigiane di Malo sanno fare da esattamente mezzo secolo. La sua fibra, in tutta la sua eleganza, si apre dando un aspetto pieno e ricco, che invoglia lo sguardo a posarsi e la mano a toccare. Ma non solo: si spazia dall’alpaca alla lana vergine, fino alla seta. Tutte fibre preziose per dare vita a una collezione capace di avvolgere con morbidezza e fascino chi sceglie di indossarla.

Malo si fa simbolo di eccellenza, di attenzione a ogni più piccolo dettaglio e di valorizzazione del suo patrimonio artigianale. Una cultura del ben fatto, che necessariamente richiede tempi lunghi, dilatati. Per guardare al futuro senza mai smette