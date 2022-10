Gli España Circo Este tornano con “Sorriso”

Gli España Circo Este pubblicano “Sorriso”: una canzone leggera e al tempo stesso pregna di nostalgia, pensata apposta per salutare l’estate

Reduci da un tournée estiva ricchissima di date in tutta Italia, che li ha visti calcare i palchi di alcuni dei più importanti festival nostrani – esibendosi anche come ospiti del Jova Beach Party – gli ESPAÑA CIRCO ESTE ci regalano un nuovo singolo, via Garrincha Dischi.

S’intitola “Sorriso” ed è una canzone leggera e al tempo stesso pregna di nostalgia, pensata apposta per salutare l’estate appena trascorsa con un sorriso, seppur amaro: «Settembre è il mese peggiore dell’anno, un mese che non si vorrebbe quasi vivere. Di fronte a questo nuovo autunno, raccontiamo la malinconia a lasciare l’estate».

BIOGRAFIA

Gli España Circo Este sono: Marcelo (Voce, Chitarre), Jimmy (Batteria, Percussioni, Voce), Ponz (Basso, Synth, Voce), Matteo (Fisarmonica, Chitarre, Violino, Voce).

Con oltre 400 concerti in soli 5 anni di attività, gli ECE rappresentano una band dal suono unico: Pop, Punk, Cumbia, Reggae, tutto in una sola parola: Tango-Punk. La band nasce nel 2013 e alla fine dello stesso anno pubblica l’Ep “Il Bucatesta”. “La Revolución del Amor”, il loro primo full lenght, esce nel gennaio 2015.

Dopo un lungo tour in Europa che li porta a suonare come band di supporto ufficiale per Manu Chao e Gogol Bordello e come opening act per artisti come Dubioza Kolektiv e Shaggy e ad esibirsi presso importanti festival come l’Home Festival in Italia, il Passpop, il Polé Polé e il Lowlands Festival in Olanda, nel gennaio 2017 pubblicano il loro secondo album “Scienze della maleducazione”, anticipato dal primo singolo “Dammi un beso”.

Dopo aver collezionato quasi 100 concerti tra l’Italia e l’Europa (Weekend Beach Festival di Malaga, Mercat de la Musica di Barcellona, Zwarte Cross in Olanda e Horizonte Festival in Germania), a giugno del 2018 pubblicano per il mercato Sud Americano “Bau Bau Ciudad”, un EP di tre tracce in collaborazione con l’artista messicana Flor Amargo.

Da marzo 2018 a settembre 2019 gli España Circo Este iniziano un nuovo tour mondiale: oltre 90 concerti in USA (SXSW a Austin Texas), Germania, Austria, Francia, Olanda, Spagna, Polonia e Ungheria (Sziget Festival).

Nel 2019 entrano in studio con il produttore Fabio Gargiulo (Lo Stato Sociale, Arisa, Eros Ramazzotti, La Rappresentante di Lista, Motta, ecc.) per le registrazioni del nuovo album “Machu Picchu” – anticipato già dai singoli “Cento Metri”, “La Mia Rivolta”, “Nati Storti”, “Se La Cantiamo Ci Passerà” e “È Da Un Po’ Che Aspetto Il Mio Fra Un Po’” – pubblicato il 6 novembre 2020 per Garrincha Dischi.

Il 26 novembre 2021 pubblicano “Amico”, il primo singolo del nuovo capitolo discografico, seguito da “Prosecco”, rilasciato il 25 febbraio. Il 29 aprile esce “Anita”, brano che si avvale della partecipazione della band inglese Will And The People nonché ultimo estratto del nuovo album “USHUAIA”, pubblicato il 20 maggio per Garrincha Dischi. Al disco fa seguito un tour estivo ricchissimo di date in tutta Italia, che li vede esibirsi sui palchi di alcuni dei più importanti festival nostrani, tra cui quello del mitico Jova Beach Party. Di ritorno da un affollatissimo tour estivo la band dà il via ad un nuovo tour europeo per un’altra lunghissima serie di imperdibili appuntamenti live.