Ultimi giorni per visitare la mostra “Different Perspectives”

La mostra a cura di Anna Isopo e testi a cura della Storica dell’Arte Martina Scavone dal titolo “Different Perspectives” presso Arte Borgo Gallery fino al 3 novembre 2022

Prosegue presso Arte Borgo Gallery la nuova mostra dal titolo Different Perspectives inserita nella VII edizione di Rome Art Week. “Different Perspectives” è una tripersonale in cui vengono esplorati e mostrati i punti di vista delle talentuose artiste coinvolte: Regula Margrit Bill, Waltraud Gemein e Pia Kintrup. Diverse nei rispettivi linguaggi oltre che nei mezzi espressivi, a metterle in relazione è un fil rouge basato sulla componente emotiva ed esistenziale.

Dai dipinti astratti costruiti su vibranti e selezionate sfumature di colore di Regula Margrit Bill, passando per l’universo creativo, popolato di creature fantastiche di Waltraud Gemein, fino alle percezioni istantanee, articolate e complesse che contraddistinguono la produzione di Pia Kintrup, i mondi delle tre sopraccitate personalità artistiche si incontrano e rivivono nelle loro opere. Fungono da tramite per l’esplorazione delle molteplici prospettive da cui è possibile ammirare ed intendere la realtà che, dinamica per antonomasia, spesso assume accezioni differenti in base al racconto di vita di chi vi assiste.

Pertanto, tre linguaggi dissimili ma accomunati dalla capacità di inaugurare nuovi scenari, nuove speranze, nuove impressioni, spianano la strada a percorsi di riflessione e d’interpretazione. Ciò che ne risulta è una mostra godibile e avvolgente – organizzata nell’ambito della prestigiosa Rome Art Week (RAW) – che vede protagoniste tre donne protese alla narrazione del vero attraverso le immagini più rappresentative dei rispettivi progetti artistici.

Info:

DIFFERENT PERSPECTIVES

Arte Borgo Gallery – Borgo Vittorio 25 Roma | www.arteborgo.it | info@arteborgo.it | 345.22.28.110

Fino al 3 novembre 2022

Orari mostra: dal martedì al sabato 11 – 19|domenica lunedì e festivi chiuso