Su Rai 1 “Morgane Detective Geniale”: la trama degli ultimi episodi

In prima serata su Rai 1 torna l’appuntamento con “Morgane Detective Geniale”: la trama degli ultimi due episodi per la seconda stagione

Ultimo appuntamento per la seconda stagione di “Morgane Detective Geniale”, in onda martedì 25 ottobre alle 21.25 in prima visione assoluta su Rai 1 e in contemporanea su RaiPlay. Nell’episodio “55 chili” l’ispettore Roxane e la squadra vogliono organizzare una festa di compleanno a sorpresa per Karadec e per Morgane che sta cercando di mettere a fuoco i suoi sentimenti contrastanti per il comandante.

La loro prossima indagine le permetterà di schiarirsi le idee. Questa volta non è un corpo che viene trovato dagli investigatori della brigata, ma una bara vuota. Il corpo scomparso apparteneva a Hélène Lecoq, ricca signora locale che abitava in una villa con la sua famiglia. Una pacchia per Morgane che si ritrova nel mezzo di un Cluedo a grandezza naturale.

Nel secondo episodio dal titolo “Insperata fortuna” la squadra indaga sulla sparatoria in cui l’ispettore Roxane è stata coinvolta ed è rimasta ferita. Le indagini vanno a intrecciarsi con gli avvenimenti del passato. Le ricerche di Roxane sull’arresto e la scomparsa nel 2005 di Romain, il grande amore di Morgane, hanno insospettito qualcuno che ha cercato di toglierle la vita. Le incredibili doti investigative di Morgane la porteranno a scoprire importanti dettagli sul suo passato e la metteranno di fronte a scelte importanti da prendere per il suo futuro e quello di chi la circonda.