Previsioni meteo 25 ottobre 2022: caldo anomalo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 25 ottobre 2022: ondata di caldo estivo sull’Italia con temperature che potranno superare i +30°C

Torna l’estate nell’Ottobre 2022 che si candida ad essere il più caldo della storia delle rilevazioni, almeno in Italia. Dopo una breve parentesi perturbata nello scorso weekend e che ha interessato esclusivamente il settentrione, da ieri infatti le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola vedono una generale assenza di fenomeni grazie a un campo di Alta pressione nuovamente in spinta verso il Mediterraneo e, pertanto verso la nostra Penisola. Il quadro meteorologico si ripeterà frequentemente nei prossimi giorni, quando le condizioni meteo appariranno in prevalenza stabili e con caldo anomalo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani un nuovo forcing dell’Alta pressione sembra poter interessare non solo il nostro Paese, ma anche gran parte dell’Europa centro-occidentale, in un evoluzione totalmente anomala per il periodo. Sulle Isole Maggiori si attendono temperature localmente anche oltre i +30°C, specie nelle zone interne, inferiori sul resto della Penisola, ma in ogni caso ovunque oltre la media del periodo anche di diversi gradi, specie giovedì.

Intanto per oggi, martedì 25 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con la possibilità di deboli piogge isolate, specie su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni. In serata ancora cieli nuvolosi con fenomeni residui. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con qualche schiarita tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli nuvolosi tra Toscana, Umbria e Marche e sereno o poco nuvoloso altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli in prevalenza sereni. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve aumento su tutta l’Italia.

