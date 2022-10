Filmora, il miglior programma di editing audio per i tuoi video

L’audio può veramente dare vita alle immagini, per questo è estremamente importante per il tuo contenuto visivo. Suoni piacevoli e realistici creano un alto livello di coinvolgimento, in grado di evocare emozioni e significati ben oltre ciò che le immagini in movimento possono fare da sole. Anche se non credi nel merito artistico dell’audio e del sound design professionale, dovresti sapere che una scarsa qualità audio può rendere difficile la comprensione del tuo messaggio per il tuo pubblico.

E, naturalmente, rese audio particolarmente scarse possono danneggiare profondamente il risultato finale vanificando gli sforzi intrapresi per la realizzazione del video. Quindi, la componente audio del tuo video è importante tanto quanto le immagini.

Ma cosa intendiamo per audio ed editing audio?

In generale, ci sono tre tipi principali di audio che utilizzerai all’interno dei tuoi video:

Voci : possono essere sotto forma di voce fuori campo, monologo o dialogo tra soggetti diversi.

Musica : include sia la musica diegetica (musica ascoltata dai personaggi sullo schermo, come una canzone che viene riprodotta quando un personaggio accende la radio) sia la musica di scena (musica ascoltata solo dal pubblico, da accompagnamento e sottofondo).

Effetti sonori royalty-free: un effetto sonoro può essere qualsiasi cosa, dallo scoppio di un palloncino a uno swoosh che accompagna un taglio o un movimento della telecamera.

L’editing audio nei video garantisce, essenzialmente, che ciò che intendi far ascoltare al tuo pubblico sia ciò che effettivamente riesce a sentire. Così, per esempio, le voci degli attori vengono percepite chiaramente mentre qualsiasi suono estraneo risulta soppresso.

L’audio e la resa del tono emotivo

Abbiamo tutti, bene o male, vissuto esperienze emotive legate ai suoni. Da una canzone che accende un ricordo lontano ad una voce che desideravamo ardentemente sentire. Quello che senti può avere un effetto estremo sulle tue percezioni ed emozioni. L’audio può persino modificare il contesto emotivo di ciò che stai vedendo.

L’audio, in definitiva, evoca emozioni. E se stai cercando di creare l’atmosfera giusta per il tuo pubblico, non c’è niente di più importante della musica che scegli e degli effetti sonori che includi. L’audio, infine, contestualizza meglio le immagini.

Visto questo enorme potenziale del suono va da sé che la qualità audio può creare o distruggere il tuo video. Quindi, il successo (o l’insuccesso) del tuo video dipenderà fortemente dall’audio e dall’editing audio.

E questo vale per qualunque sia la tipologia di video che vuoi creare. Se vuoi che il tuo pubblico ascolti ciò che il tuo video ha da dire, la qualità dell’audio non può essere ignorata.

Filmora, dove l’audio incontra il video

Filmora è il software perfetto per modificare la traccia audio di un video.

Di fatti, modificare audio di video è il suo pane quotidiano visto che questo software di editing video dedica grande attenzione alla resa uditiva dei filmati.

Dal rimuovere il rumore sottofondo da video ad aggiungere effetti gradevoli, Filmora può consentire ai tuoi filmati di fare un grande balzo di qualità.

Sarebbe un vero spreco considerare il software solo per l’editing delle immagini: Filmora presenta infatti tante funzioni avanzate per la modifica dell’audio. Non a caso è considerato uno dei migliori editor audio online gratuiti.

Scopriamo allora cosa può fare per i nostri audio Filmora.

L’audio editing tramite Filmora

Per esigenze di base, Filmora è un software da tenere assolutamente in considerazione visti i migliaia di effetti sonori inclusi, assolutamente royalty free.

Ma anche per chi ha esigenze più avanzate il software non lascia certo a desiderare.

Intanto Filmora consente un’ottima sincronizzazione tra video e audio acquisiti da telecamere diverse nella stessa scena, tutto in maniera automatica.

Ti sarà poi possibile normalizzare l’audio intervenendo agilmente con pochi click.

Potrai poi aggiungere i classici effetti audio alle clip, di cui resterai senz’altro soddisfatto vista l’indiscussa resa qualitativa degli stessi.

Infine la funzione di audio ducking ti permetterà di dare maggiore spessore ai tuoi filmati. Grazie a questa funziona potrai fare in modo che i suoni si fondano perfettamente alle immagini e mettere l’audio al servizio del video. La musica potrà diventare protagonista durante scene prive di dialogo per poi attenuarsi non appena gli attori interloquiscono tra loro o si ravviserà la necessità di mettere in risalto quello che accade nelle scene.

Il programma presenta anche un equalizzatore audio piuttosto avanzato con cui sarà possibile modificare l’audio lavorandolo su diverse frequenze. In questo modo sarà possibile “personalizzare” maggiormente i suoni per renderli esattamente come vogliamo che gli spettatori li percepiscano.

Infine, con Filmora puoi anche estrarre audio da video con solo un click e convertire i video mp4 in mp3.

Insomma si tratta di un editor audio certamente avanzato e adatto a soddisfare le esigenze di tutti per consentire, al termine del montaggio video, di avere un prodotto finale assolutamente rispondente anche alle aspettative dei creatori di contenuti più esperti.