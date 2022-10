Colpi di scena e sorprese a “Il Collegio 7” su Rai 2

In prima serata su Rai 2 nuovo appuntamento con “Il Collegio 7”: tra colpi di scena e sorprese, arriva la Professoressa di Storia e Geografia

Tra colpi di scena, crisi personali, ribellioni e un nuovo arrivo, torna “Il Collegio”, Il docu-reality realizzato in collaborazione con Banijay Italia, in onda martedì 25 ottobre alle 21.20 su Rai 2. Alcuni collegiali saranno chiamati ad assumersi la responsabilità delle loro azioni e cominceranno ad avere i primi contraccolpi per la dura disciplina e lo studio che vengono imposti. Non tutti sembrano potercela fare: i pianti e le tensioni si susseguono. Qualcuno troverà rifugio nell’amicizia, o chissà magari in qualcosa in più.

Le due classi continuano a vivere la loro rivalità, impegnate ad ottenere l’ambito premio che viene concesso alla sezione col miglior rendimento. Ma una figura nel corpo docente renderà il compito più difficile per tutti: è in arrivo la titolare della cattedra di Storia e Geografia, e sarà una sorpresa che lascerà a bocca aperta chiunque.

Qualche collegiale non perderà la voglia di scherzare, comunque, ma non tutti sapranno capire quando lo scherzo non è più il caso di portarlo avanti. Altri cederanno alla tentazione della ribellione, e una collegiale si spingerà davvero oltre.

Fra sceneggiati in tv in bianco e nero, lezioni di dattilografia col Professor Zilli e incontri emozionanti sullo sfondo della letteratura di Hemingway, i ragazzi a volte non riusciranno sempre a vincere la noia, ma per molti ci sarà la possibilità di aprire i propri cuori come mai gli è capitato prima. Fino al finale di puntata, in cui un colpo di scena rischia di stravolgere gli equilibri del gruppo di collegiali del 1958.

Il Collegio, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, è basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti. È un programma scritto da Luca Busso con Marco Cappellini, Laura Mariani, Marco Migliore, Emanuele Morelli, Marina Pagliari, Veronica Pennacchio e Alessandro Tassone. La regia è di Fabrizio Deplano.