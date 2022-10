Rishi Sunak sarà il nuovo premier del Regno Unito

Rishi Sunak, nuovo leader dei Tory, sarà il nuovo premier del Regno Unito: l’ex cancelliere dello Scacchiere di origini indiane è l’unico candidato alla guida del Partito conservatore

Sarà Rishi Sunak, 42 anni, ex Cancelliere dello Scacchiere con origini indiane e un patrimonio stimato in 900 milioni di sterline, il prossimo leader del Partito conservatore e premier del Regno Unito. Ad annunciarlo Sir Graham Brady ai deputati Tory riuniti a Londra dopo il ritiro della principale sfidante, Penny Mordaunt. Secondo l’emittente Bbc, è probabile che Sunak diventi capo del governo, il primo non bianco nella storia nazionale, domani.

CHI È RISHI SUNAK, NUOVO PREMIER INGLESE

Sunak è nato nel 1980 a Southampton, nel sud dell’Inghilterra. I suoi genitori, di religione indù, erano entrambi emigrati dall’Africa orientale. Il padre, Yashvir, è nato in Kenya, la madre, Usha, è nata in Tanzania. I suoi nonni erano nati nel Punjab, in India, ed emigrarono dall’Africa orientale con i loro figli nel Regno Unito negli anni ’60.

IL TERZO PRIMO MINISTRO IN TRE MESI

Già dirigente della banca d’affari Goldman Sachs, Sunak sarà il terzo premier conservatore a Londra in soli tre mesi. Prima di lui, Boris Johnson e Liz Truss, che lo aveva superato nelle primarie di settembre. In occasione di quella sconfitta Sunak aveva previsto che le scelte fiscali prefigurate dalla nuova leadership Tory si sarebbero rivelate “un azzardo” e avrebbero alimentato una fase di instabilità anche politica. “Gli interessi saliranno alle stelle”, aveva detto, “e le famiglie ne pagheranno le conseguenze insieme a un’inflazione già alta”.

I MEDIA INDIANI CELEBRANO RISHI SUNAK

Rishi Sunak è il primo capo del governo britannico di origini indiane e di religione induista, ed è stato nominato dal suo partito, i Conservatori, proprio in concomitanza del Diwali, la “festa della luce” celebrata oggi dall’induismo e da alcune delle maggiori religioni del subcontinente. Lo evidenziano in prima pagina i maggiori quotidiani del Paese asiatico, titolo di apertura quasi uguale per tutti, con enfasi sulle origini del politico, dall’Hindustan Times al The Times of India fino al The Indian express.

Sunak, 42 anni, ex cancelliere dello Scacchiere, è stato eletto visto anche il ritiro della sua unica sfidante, Penny Mordaunt. Il politico, fra le 250 persone più ricche della Gran Bretagna in coppia con la moglie Akshata Murty, fashion designer indiana figlia del miliardario N. R. Narayana Murthy, è nato da genitori indiani nati e cresciuti in Africa orientale. I nonni sono originari della regione settentrionale del Punjab.

Sunak sarà il terzo premier britannico nel giro di tre mesi dopo Boris Johnson e Liz Truss. Quest’ultima si è dimessa la settimana scorsa, poco più di un mese dopo aver battuto lo stesso Sunak alle precedenti elezioni interne ai tory. I giornali indiani sottolineano l’importanza storica della sua designazione in quanto primo premier di origine indiana e, sottolinea Times of India, “orgoglioso induista”, come avrebbe affermato dallo stesso Sunak in occasioni pubbliche. Nel 2019 il nuovo premier, che dovrebbe assumere l’incarico domani, ha giurato come deputato della Camera dei Comuni sulla Bhagavad Gita, uno dei testi sacri della religione più praticata in India.

Oltre alla storia familiare, di Sunak i media di Delhi valorizzano anche le previsioni sulle politiche fiscali di Truss, che si sono poi rivelate uno degli aspetti chiave del suo fallimento. Quello della sua predecessore è stato il governo più breve della storia britannica, in carica per soli 44 giorni. La storia della famiglia del premier, segnata dalla migrazione interna nell’allora impero britannico, dall’India in Kenya, è emblematica di una dinamica molto comune fra le colonie di Sua Maestà. L’elezione di Sunak riecheggia pure fuori dall’India: in Kenya, Paese dove è nato e cresciuto il padre del nuovo premier, il quotidiano The Standard sottolinea le “origini keniane” di Sunak. La madre del politico britannico è nata invece nell’attuale Tanzania.