“Cosa sai di me” è il nuovo singolo dei The Snookers

Disponibile in digital download e in streaming “Cosa sai di me” il nuovo singolo dei The Snookers, duo composto dai giovani morbegnesi Anita e Federico

Disponibile in digital download e in streaming “Cosa sai di me” (Edac Music Group), il nuovo singolo dei The Snookers, sensazionale duo composto dai giovani morbegnesi Anita e Federico. Il brano, che arriva dopo i precedenti singoli “Camaleonte” e “Oro”, che hanno permesso ai The Snookers di esibirsi sul palco di Germi a Milano e su quello del Wow Festival di Cernobbio (Como), è la riconferma del talento che contraddistingue il duo, grazie ad un sound fresco e maturo al tempo stesso e nel quale il piglio pop si fonde perfettamente con lo spessore del cantautorato indipendente e la contemporaneità dell’elettronica.

Vorrei avere avuto sempre vent’anni o poco più

Essere più intraprendente come mi hai insegnato tu

Scusa, aspetta, ferma

Hai ragione tu

Come ho fatto fino a poco fa

Hai ragione tu

“Cosa sai di me” è stato scritto e composto da The Snookers, Davide Lasala, Andrea Fognini

Produzione artistica: Davide Lasala, Andrea Fognini

Registrato, mixato e masterizzato da: Andrea Fognini, Davide Lasala presso Edac Studio

Progetto Grafico: Paolo Proserpio

Foto: Lorenzo Scarlata

The Snookers

The Snookers è un duo nato nel 2018 e composto dai giovani morbegnesi Anita e Federico, rispettivamente classe 2000 e ’99. La musica è da sempre un elemento centrale nella loro vita, passione tramandata dalle famiglie e coltivata tra lo studio e l’ascolto trasversale di artisti storici e contemporanei, da David Bowie ad Harry Style, passando per Radiohead e Kendrick Lamar… Dopo una serie di progetti in altre formazioni, Anita e Federico si conoscono durante le superiori. La profonda affinità li porta a creare The Snookers, iniziando subito a scrivere e comporre brani propri, inizialmente in lingua inglese. A questo si affianca un’attività live in locali ed eventi valtellinesi durante i quali propongono i propri inediti e una serie di cover. Una prima e importante svolta artistica arriva nel 2019, anno che vede The Snookers approdare all’EDAC STUDIO di Davide Lasala ed Andrea Fognini, che riconoscono immediatamente il loro talento e decidono di lavorare con loro. Nella prima metà del 2020 in EDAC prendono vita nuovi brani, questa volta scritti in italiano, con i quali The Snookers dimostrano crescita artistica, freschezza e versatilità e che li proietta verso un imminente ed interessante esordio discografico. Il 22 giugno 2022 pubblicano per EDAC MUSIC GROUP il loro primo singolo, Camaleonte, prodotto da Davide Lasala e Andrea Fognini, al quale seguono Oro e Cosa Sai di me. Nell’estate 2022 iniziano il primo tour promozionale che li posta a suonare su palchi importanti, come quello di Germi (Milano) e del Wow Festival (Cernobbio – Como).

Edac Music Group

Edac Music Group è la nuova realtà di management fondata da Davide Lasala ed Andrea Fognini come naturale estensione dello studio di registrazione Edac Studio. La missione è scoprire nuovi artisti e valorizzarne il talento gestendo ogni aspetto del progetto. Dalla produzione fino ai live, distribuzione, immagine, comunicazione e promozione, gli artisti di Edac Music Group hanno la possibilità di crescere affiancati da professionisti del settore. Edac Studio è uno studio di registrazione situato a Fino Mornasco (Como). Nasce nel 2004 e nei primi dieci anni di vita la struttura si amplia in spazi e in termini di attrezzature audio professionali con un approccio prettamente analogico, corredato da apparecchiature vintage, tra cui console, outboard, microfoni e registratori a nastro dagli anni ’50 ai giorni nostri. Tutto questo contribuisce al carattere sonoro specifico di Edac Studio, che rende le proprie produzioni artistiche ricche di ricerca sonora e che porta lo studio a collaborare con artisti affermati della scena nazionale ed internazionale. La lista degli artisti che hanno registrato in Edac studio, avvalendosi delle capacità di Davide Lasala ed Andrea Fognini, è lunga e comprende tra gli altri: Gorillaz, Nic Cester, Fatoumata Diawara, Edda, Dellera, Rodrigo D’Erasmo, Giorgieness.