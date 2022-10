Bandini e Nannipieri pubblicano “What colour is happiness?”

“What colour is happiness?”: esce un libro bilingue per i più piccoli, scritto e illustrato dalle pisane Michela Bandini e Agnese Nannipieri

Un libro bilingue inglese-italiano perfetto per bambini della scuola dell’infanzia dai 3 anni in su. Leggendo questo libro i giovani lettori incontreranno nuovi amici e impareranno cose nuove sui colori, le passioni e la diversità

BIOGRAFIE

Michela Bandini è nata a Pisa nel 1994. È laureata in Lingue e Letterature Straniere e nel 2021 ha conseguito la Laurea Magistrale in Linguistica e Traduzione presso l’Università degli Studi di Pisa, con specializzazione in Linguistica Applicata e Teorica e Acquisizione delle Lingue Seconde. Ha vissuto negli Stati Uniti per due anni dove ha lavorato con i bambini e studiato. Dal 2019 è insegnante di inglese della “Bilingual Preschool San Francesco” di Pisa, una delle scuole di Liberi di Educare

Agnese Nannipieri è nata a Pisa nel 1996. Ha studiato videomaking e fotografia. Ha lavorato nel settore televisivo come videomaker e fotografa freelance in tutta Italia. Attualmente sta inseguendo il suo sogno di diventare animatrice e illustratrice. Infatti, nel giugno 2022 si diploma come animatrice 2D e 3D alla Nemo Academy di Firenze.

LA CASA EDITRICE

L’obiettivo editoriale di Latte di Nanna (marchio appartenente a Les Flaneurs Edizioni di Alessio Rega) è quello di proporre principalmente testi dedicati a neomamme e neopapà che attraversano ed esplorano l’intero mondo della genitorialità, a partire dalla gravidanza, per passare dal parto e poi sfociare nell’accudimento ad alto contatto. Verranno trattati temi sulla genitorialità consapevole, sulla sana relazione familiare, per poter instaurare un rapporto con i figli efficace e basato sul rispetto, anche quando i figli sono già grandi o addirittura genitori a loro volta.

