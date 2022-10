Previsioni meteo 23 ottobre 2022: bel tempo su tutta l’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 23 ottobre 2022: l’anticiclone continua a dominare la scena, tempo stabile e clima mite su tutte le regioni

Il weekend, iniziato con il maltempo al Nord, si chiude con condizioni meteo in miglioramento e il ritorno del sole su tutta l’Italia grazie all’anticiclone che ci tiene compagnia da ormai diversi giorni. Nella giornata di oggi non avremo dunque variazioni di rilievo rispetto allo scenario che si è registrato nelle ultime settimane: i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi, con possibilità di isolate precipitazioni solo sull’arco alpino, e clima mite.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’ottobrata dovrebbe prolungarsi secondo i principali modelli matematici anche nella prossima settimana per andare a concludere il mese di ottobre. Mitezza e siccità saranno ancora protagoniste a lungo, mentre delle piogge se ne riparlerà a data da destinarsi.

Intanto per oggi, domenica 23 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi; isolate precipitazioni sul Friuli. Al pomeriggio attese precipitazioni sull’arco Alpino occidentale; variabilità asciutta altrove. In serata fenomeni in estensione su Piemonte, Liguria e Lombardia e nella notte anche su Trentino Alto Adige. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio attese isolate schiarite sul Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto maggiori spazi di sereno su Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo; nuvolosità nuovamente in aumento nella notte. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli in prevalenza sereni. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente molto mossi.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in aumento al Nord e al Centro, minime e massime stazionarie al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .