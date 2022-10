Da Legacoop un corso di alta formazione in Cooperative Digital Education

Al via il primo corso di alta formazione in Cooperative Digital Education promosso con Università di Bologna e Alma Vicoo, centro universitario per la cooperazione

Sono aperte le iscrizioni al corso di alta formazione Coo.de – Cooperative Digital Education, che si propone di formare educatrici ed educatori sulle opportunità del digitale inteso come ambiente, strumento e canale in grado di qualificare ulteriormente la professionalità educativa. Il corso è rivolto agli addetti in servizio nelle cooperative aderenti a Legacoop che operano in campo scolastico ed extrascolastico.

Coo.De e` frutto di una co-progettazione tra Legacoop Bologna, il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna e Alma Vicoo, il centro universitario per la cooperazione, in collaborazione con Open Group e Cadiai e con il supporto di Anastasis e Fondazione Barberini. I docenti e i formatori coinvolti fanno riferimento sia all’Università di Bologna, sia ad altre istituzioni pubbliche e private esterne che operano sui temi del digitale in ambito educativo.

“Le cooperative sociali che lavorano quotidianamente con i minori in ambito scolastico ed extra-scolastico hanno manifestato il bisogno di rafforzare le competenze di educatrici ed educatori nei contesti digitali – dichiara Rita Ghedini, presidente di Legacoop Bologna – Abbiamo quindi colto l’opportunità offerta dall’Università di Bologna di co-progettare un percorso formativo ad hoc. Si tratta di una proposta inedita ideata da un’equipe multidisciplinare che ha lavorato a lungo nell’individuare contenuti e metodi di apprendimento innovativi. Desidero ringraziare le colleghe delle cooperative Cadiai e Open Group per il contributo nella co-progettazione insieme all’Università e Alma Vicoo”.

Il corso si articola in quattro aree tematiche: creazione di contenuti digitali; collaborazione e cooperazione; comunicazione e documentazione; sicurezza, benessere e salute e prevede 48 ore di didattica in presenza che comprende lezioni frontali e interattive, attività laboratoriali, attività di riflessione individuale e collettiva supportate da un tutor d’aula.

“Il corso intende sostenere un uso trasversale del digitale in grado di attraversare le diverse dimensioni progettuali e valutative dell’agire educativo – precisa Luca Ferrari, docente di Didattica e Pedagogia Speciale al Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna e responsabile del percorso formativo – Coo.de fornisce un bagaglio culturale, metodologico e strumentale in grado di catalizzare il ruolo del digitale a sostegno di processi educativi e, al contempo, di qualificare ulteriormente le professionalità, in un tempo in cui il digitale rappresenta una sfida irrinunciabile.”

“Con questa co-progettazione avviamo una nuova sinergia tra l’ecosistema cooperativo e l’Università di Bologna – spiega Piero Ingrosso, vicepresidente di Alma Vicoo, il centro universitario per la formazione e la promozione cooperativa – Una collaborazione che permette di progettare in tempi brevi e modalità puntuali percorsi di alta formazione in grado di fornire le competenze necessarie a soddisfare i bisogni delle imprese cooperative. Puntiamo a portare metodi, contenuti e strumenti formativi universitari nei contesti lavorativi in cui operano le cooperative aderenti a Legacoop.”

Il corso inizierà l’11 novembre 2022 e terminerà il 21 aprile 2023. Le lezioni si terranno nell’ Aula Studi della Fondazione Barberini in via Mentana 2 a Bologna.

Il corso è riservato a educatori ed educatrici delle cooperative aderenti a Legacoop che

operano, su tutto il territorio nazionale, in campo scolastico ed extrascolastico con utenza (0-18 anni) nei seguenti settori: scuola, centri di aggregazione e tempo libero (extra-scuola), inclusione scolastica e sociale. Il contributo per ogni partecipante al corso e` di 600 euro. Posti riservati e gratuiti per dipendenti delle cooperative socie di Alma Vicoo. Per informazioni e iscrizioni: info@almavicoo.it.