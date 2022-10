I The Anthem tornano con il singolo “The Journey”

Dopo le recenti esperienze internazionali, la band romana The Anthem pubblica il suo nuovo singolo, “The Journey”

Come suggerisce il titolo, il brano racconta di un viaggio. Non uno canonico però: si parla infatti di un percorso intrapreso all’interno di un sogno che ha ispirato tutta la composizione. Il risultato è un brano Alternative-pop di ottima fattura che saprà come catturare l’attenzione dello spettatore.

L’obiettivo di “The Journey” è quello di ispirare l’ascoltatore e spronarlo ad intraprendere un viaggio, inteso come ricerca di evasione, spensieratezza e libertà.

I The Anthem sono una band originaria di Roma. La promozione del primo album “High Five” del 2012, li ha portati ad esibirsi in più di 100 shows tra Italia, Germania, Francia, Russia e Ucraina, con date di supporto ad artisti di livello internazionale. La band ha in seguito rilasciato il secondo album “In It To Win It”, che li ha portati in rotazione su Virgin Radio e per la prima volta in tour in Giappone. Il nuovo singolo “The Journey” esce in collaborazione con Sorry Mom!

