“F.A.B.” è il nuovo singolo di Caterina Petrignani

L’etichetta al femminile Lunatika Records/ZdB presenta “F.A.B.”, il nuovo singolo della cantautrice ternana Caterina Petrignani

Fuori sui digital stores, per Lunatika Records/ZdB, F.A.B., singolo della cantautrice ternana Caterina Petrignani, con il testo della poetessa romana Giuditta Maselli.

F.A.B. è il terzo singolo del lungo viaggio chiamato F.A.B.I.O., un progetto fortemente voluto dalla label manager Giulia Massarelli, suggestionato dalla silloge di cinque poesie scritte da Giuditta Maselli e reso possibile grazie al lavoro di Andrea Pettinelli di ZdB.

F.A.B.I.O. è un complesso di cinque lettere, di cinque poesie, di cinque donne sparse per l’Italia che intessono le note di una propria piccola, intima storia.

L’artista Caterina Petrignani in merito al brano F.A.B. dichiara:

«F.A.B. è il terzo testo facente parte dell’opera F.A.B.I.O. che ci ha permesso per la prima volta di fare la piacevole esperienza di lavoro collettivo. L’autrice ha presentato il testo in forma di prosa. La sfida che ci siamo posti è stata quella di trasformarlo in testo metricamente adatto a una struttura musicale. Ci siamo confrontati con una tematica comune a tutti: la nostalgia provata nei confronti di una storia finita e la conseguente voglia di rinascita. Per questo motivo abbiamo scelto di utilizzare un arrangiamento che esprimesse questa nostalgia attraverso l’uso di strumenti acustici e melodie morbide, il tutto avvolto da ampi riverberi e una voce di stampo vintage. Grati a Giuditta Maselli per averci resi partecipi della sua intimità che ci siamo impegnati a rendere il più possibile».

BIOGRAFIA

Caterina Petrignani, sin da piccola ha coltivato la passione per il canto. La sua prima esibizione nel 2011 all’evento pubblico “Live at Carsulae” con la formazione A Fleeting Glimpse, da lì ha iniziato a cimentarsi in diverse esperienze fino a quando, l’anno dopo, ha deciso di lasciare gli studi universitari per dedicarsi agli studi professionali presso il Saint Louis College of Music di Roma. Nel corso degli anni di studio ha collaborato con diversi artisti come il Maestro N. Mangalavite, il Maestro M. Papadia, il Maestro D. Caravano, Cane sulla Luna, Dioramadama, i Santamarya. Al momento, si è laureata con una tesi sull’influenza del jazz nel cantautorato italiano e sta collaborando con gli studi Mob di Roma. Inoltre, sta preparando con la sua formazione l’uscita del suo primo singolo prevista per il 2022.