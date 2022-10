Ulrich Hub pubblica “L’anatra zoppa e la gallina cieca”

Torna Ulrich Hub: dall’autore di L’arca parte alle otto, la divertente avventura di un’improbabile coppia di pennuti alla scoperta dell’amicizia

In un cortile abbandonato, dove non batte mai il sole, vive un’anatra zoppa tutta sola che vorrebbe un po’ di compagnia. Ha paura di volare, e al solo pensiero di avventurarsi nel mondo le tremano le piume, ma quando un bel giorno un’impavida e cocciuta gallina cieca la invita a partire per il luogo dove si esaudiscono tutti i desideri, la sua vita viene scombussolata. Inizia così il viaggio dell’improbabile coppia, che, tra esilaranti battibecchi e avventurose peripezie, affronterà ostacoli davvero singolari: una foresta buia e disabitata, un precipizio sul fondo del quale scorre un fiume silenzioso, una montagna piatta e senza salita. Si avvererà il loro desiderio? Un po’ a passo di lumaca un po’ a spron battuto, le due avanzeranno verso la meta, fino a capire che il vero viaggio l’hanno compiuto in loro stesse, alla scoperta del più grande e prezioso dei tesori: l’amicizia.

ULRICH HUB è nato a Tubinga nel 1963 e vive a Berlino. È autore e regista di numerose opere teatrali, alcune delle quali per ragazzi. L’arca parte alle otto, edito da Rizzoli e vincitore del Premio Andersen 2011 nella categoria 9-12, è diventato uno spettacolo teatrale grazie alla compagnia “Teatro del Buratto”. Per Rizzoli ha pubblicato anche Le volpi non mentono mai.

JÖRG MÜHLE è nato nel 1973 a Francoforte, e ha studiato arti decorative alla Hochschule für Gestaltung di Offenbach e all’École nationale supérieure des Arts décoratifs di Parigi. Illustratore freelance dal 2000, disegna per giornali, riviste e vari editori di libri per bambini.

pp. 92

€ 16,00

Dai 6 anni