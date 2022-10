Nasce il governo Meloni, prima donna premier: tutti i nomi dei ministri

Giorgia Meloni ha accettato l’incarico per formare il governo e presentato la lista dei ministri a Mattarella: da Tajani agli Esteri a Schillaci alla Salute, ecco i nomi

Giorgia Meloni ha ricevuto l’incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’ha accettato. Il giuramento si terrà domani alle 10. Lo annuncia il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti.

IL RESOCONTO DELLA GIORNATA

Questa mattina la leader di Fratelli d’Italia ha guidato la delegazione del centrodestra ricevuta al Quirinale per le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. “Tutta la coalizione ha dato indicazione unanime su di me“, ha spiegato la premier in pectore dopo l’incontro – brevissimo, meno di dieci minuti – del centrodestra con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nel pomeriggio, racconta la Dire (www.dire.it), dopo essere stata convocata dal capo dello Stato, la leader di Fratelli d’Italia e premier indicata dal centrodestra è arrivata al Quirinale per incontrare nuovamente Mattarella, che l’ha convocata per la formazione del nuovo Governo. Meloni è entrata nel Cortile d’onore a bordo di una 500 bianca.

LA LISTA DEI MINISTRI DEL GOVERNO MELONI

Ministri senza portafoglio:

– Ministro per i rapporti col Parlamento: Luca Ciriani

– Ministro della Pubblica Amministrazione: Gilberto Pichetto Fratin

– Ministro degli Affari regionali e delle autonomie: Roberto Calderoli

– Ministro delle politiche del mare e del Sud: Sebastiano Musumeci

– Ministro degli Affari europei, delle Politiche di coesione del Pnrr: Raffaele Fitto

– Ministro dello sport e dei giovani: Andrea Abodi

– Ministro per la famiglia, la natalità e le Pari opportunità: Eugenia Maria Roccella

– Ministro per la disabilità: Alessandra Locatelli

– Ministro per le riforme istituzionali: Maria Elisabetta Alberti Casellati

Ministri con portafoglio:

– Ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale: Antonio Tajani, per il quale sarà proposta in Cdm la carica di vicepremier

– Ministro dell’Interno: Matteo Piantedosi

– Ministro della Giustizia: Carlo Nordio

– Ministro della Difesa: Guido Crosetto

– Ministro dell’Economia: Giancarlo Giorgetti

– Ministro dello Sviluppo economico, che assumerà la denominazione di Ministro delle imprese e del Made in Italy: Adolfo Urso

– Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che assumerà la denominazione di Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare: Francesco Lollobrigida

– Ministro della transizione ecologica, che assumerà la denominazione di Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica: Paolo Zangrillo

– Ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili: Matteo Salvini, per il quale sarà proposta in Cdm la carica di vicepremier

– Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali: Marina Elvira Calderone

– Ministro dell’Istruzione, che assumerà la denominazione di Ministro dell’Istruzione e del merito: Giuseppe Valditara

– Ministro dell’Università e della ricerca: Annamaria Bernini

– Ministro della Cultura: Gennaro Sangiuliano

– Ministro della Salute: Orazio Schillaci

– Ministro del Turismo: Daniela Garnero Santanchè

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Alfredo Mantovano.

COLLOQUIO LAMPO PER IL CENTRODESTRA ALLE CONSULTAZIONI

Durante la consultazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il colloquio del centrodestra è stato brevissimo. A quanto si apprende, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato per prima, e soltanto, la premier ora incaricata Giorgia Meloni. Il colloquio è stato veramente breve. Intorno ai 7-8 minuti, e non 11, perché al termine dell’incontro, prima di uscire e dichiarare davanti ai giornalisti, Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, i centristi e le loro delegazioni si sono fermati per qualche minuto a parlare tra di loro nella Sala del bronzino. Sempre a quanto si apprende, dopo Meloni nessuno si è detto non in disaccordo e il colloquio si è concluso.

BERLUSCONI, MELONI E SALVINI DA MATTARELLA: IL RESOCONTO

Questa mattina, di ritorno a Montecitorio dopo avere incontrato con i suoi alleati il presidente della Repubblica, Meloni ha detto ai cronisti: “È andata bene, le idee sono abbastanza chiare“. Mentre Matteo Salvini sui social ha scritto: “Pronti a prendere per mano il nostro splendido Paese”. E Silvio Berlusconi su Twitter ha aggiunto: “Il centrodestra ha indicato al presidente Mattarella il nome di Giorgia Meloni per formare il nuovo governo. Sono sicuro che, grazie al supporto imprescindibile di Forza Italia, il prossimo esecutivo sarà all’altezza di guidare il Paese verso la crescita”.

