Previsioni meteo 20 ottobre 2022: bel tempo fino al weekend

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 20 ottobre 2022: prosegue la fase di tempo stabile e con temperature oltre le medie stagionali su tutte le regioni

Un promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana si estende sul Mediterraneo centrale e sul nostro Paese da ormai diversi giorni, rinforzandosi peraltro ulteriormente. Di conseguenza dal fine settimana scorso continuano a registrarsi condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia. Sarà così anche nella giornata di oggi e almeno fino a domani, quando sono attese novità a partire dalle regioni del Nord.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS un’oscillazione del flusso atlantico dovuta alla presenza di una vasta area depressionaria presente nell’Oceano Atlantico ad ovest delle Isole Britanniche porterà un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali soprattutto nella seconda parte della giornata di venerdì 21 ottobre, con l’ingresso di piogge e possibili temporali localmente anche intensi. Tale evoluzione preluderà ad una possibile estensione del maltempo sui settori centrali nel corso del weekend.

Intanto per oggi, giovedì 20 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti al Nord-Ovest e lungo l’arco alpino. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni e piogge in arrivo al Nord-Ovest. In serata cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse e locali temporali, più asciutto su Triveneto e Romagna. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su Umbria e Toscana ma senza fenomeni associati. In serata nuvolosità in estensione al resto del Centro, ma con tempo ancora asciutto. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti sui setori costieri. Al pomeriggio ancora addensamenti su settori tirrenici di Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiore nuvolosità sulla Sardegna. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Temperature minime stabili o in lieve aumento e massime in calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .