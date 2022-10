I saggi di David Herbert Lawrence in libreria tradotti in Italiano

Per la prima volta in italiano i saggi di David Herbert Lawrence “A proposito di donne e uomini. Il sesso, la famiglia, la società” in libreria per Lorenzo De’ Medici Press

Tradotti per la prima volta in Italia i saggi che l’autore di L’amante di Lady Chatterley aveva dedicato a tutti i problemi più importanti – e controversi – dei rapporti fra donne e uomini. Sono le stesse questioni con cui ancora oggi ci confrontiamo e che attraversano, spesso drammaticamente, le coppie, le famiglie e la società. La proposta di Lawrence non è mai scontata: ci indica che l’importante è non discostarsi dal flusso della vita e dell’amore e il suo monito “vivi e lascia vivere, ama e lascia amare” è oggi più urgente e disperatamente inattuabile di sempre.

Alcuni titoli dei capitoli del volume: • Sesso versus fascino • Le donne cambiano? • Matriarcato • Donne galletto e uomini gallina • Gli uomini devono lavorare e le donne lo stesso • Resi schiavi dalla civiltà • Sull’essere un uomo • Padrone in casa propria

«Il vero problema delle donne è che continuano a cercare di adattarsi alle teorie che gli uomini hanno su di loro, come hanno sempre fatto. Quando una donna è completamente se stessa, in realtà è quella che il suo tipo d’uomo le richiede di essere. Quando una donna è isterica lo è perché non sa esattamente cosa essere, quale modello seguire, a quale immagine di donna desiderata dall’uomo deve essere fedele. Dato che, ovviamente, ci sono molti uomini nel mondo, ci sono anche molte teorie in merito a come una donna dovrebbe essere. Ma gli uomini sono attratti dal tipo ed è il tipo, non l’individuo, a produrre la teoria, o “l’ideale”, di donna. Quei nobili e avidi signori, i Romani, elaborarono una teoria o un’ideale di matrona, che si adattava molto bene alla lussuria che li caratterizzava. “La moglie di Cesare dovrebbe essere al di sopra di ogni sospetto”; ed ecco che la moglie di Cesare si prodigava educatamente per essere al di sopra, non importa quanto in basso cadesse Cesare. Più tardi, gentiluomini come Nerone elaborarono la teoria della donna “facile”, e le donne divennero abbastanza facili per tutti».

David Herbert Lawrence (1885-1930) è stato uno dei maggiori scrittori di lingua inglese di tutto il Novecento. Grandissimo innovatore e attento indagatore dell’animo umano, Lawrence ci ha lasciato opere in prosa di valore assoluto, fra cui L’amante di Lady Chatterley, Figli e amanti, Donne in amore e L’arcobaleno. Autore anche di raffinatissime raccolte di poesia e opere di teatro, D.H. Lawrence seppe affrontare in modo sempre anticonvenzionale anche le controversie del suo tempo e le polemiche, spesso assai aspre, seguite alla pubblicazione delle sue opere. I suoi interventi saggistici conservano un’attualità e una lucidità davvero sorprendenti: ci indicano problemi ancora irrisolti e ci propongono soluzioni coraggiose, moderne e anticonvenzionali.

