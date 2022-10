Grande Fratello Vip: da novembre stop alle 2 puntate

Dal 10 novembre si riducono gli appuntamenti serali con la Casa del Grande Fratello Vip: non andranno più in onda le due puntate settimanali

Grande successo di ascolti e seguito sui social per il Grande Fratello Vip, che finora è andato in onda due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì su Canale 5, come da un po’ di anni a questa parte. Dal 10 novembre, però, si cambia: la trasmissione andrà infatti in onda soltanto il lunedì sera.

Motivo? Non c’è nessun intento punitivo nei confronti del reality, semplicemente si tratta della necessità di fare spazio ai mondiali di calcio in Qatar che stanno per iniziare. Le partite di calcio verranno trasmesse sulla Rai, ma Canale 5 avrà pensato fosse meglio evitare la sfida tra il reality e gli appuntamenti calcistici. A partire dal 10 novembre e per il mese di dicembre, l’edizione numero 7 del Gf Vip andrà in onda solo il lunedì sera.

Per rimanere informati su quanto succede all’interno della Casa tra litigi, amori e incomprensioni tra i vipponi, dunque, i telespettatori potranno seguire la fascia del day time e la sera del lunedì, rinunciando all’appuntamento del giovedì.

(L’immagine di copertina è tratta dal sito del Grande Fratello)