Bonus e promozioni popolari nei casinò online italiani

Bonus e promozioni, quanto sono importanti?

La maggior parte dei siti casino online italiani, e non, offrono quasi sempre bonus e promozioni più o meno convenienti; a tal proposito è però importante comprendere quali tra questi bonus, o promozioni, andrebbero preferite e quali permettono di implementare le proprie vincite.

Nel mondo delle piattaforme di gioco d’azzardo online, esistono molteplici categorie di bonus e promozioni da poter utilizzare in specifici giochi o in una determinata categoria. Alcuni vanno comunque considerati più convenienti rispetto ad altri perché permettono di aumentare le possibilità di vittoria o le vincite ottenute; per chi si approccia per la prima volta al gioco d’azzardo online potrebbe risultare difficoltoso comprendere appieno i requisiti, i regolamenti e le modalità di riscossione dei vari bonus, per questo motivo abbiamo riassunto in modo semplice e chiaro tutti i bonus e le promozioni più popolari presenti nei casinò italiani.

BONUS SENZA DEPOSITO

Questo bonus può essere considerato, senza troppi indugi, il più conveniente tra tutti perché permette ai giocatori di poter iniziare a giocare senza aver prima depositato soldi nel proprio conto personale. Come potrete evincere voi stessi, è un bonus davvero conveniente perché permette di allenarsi ai diversi giochi e vincere magari qualche premio senza però dover investire i propri soldi.

Questa tipologia di bonus viene proposta per fidelizzare il giocatore, permettendogli di vincere denaro senza aver investito un centesimo, affinché sarà successivamente più propenso ad effettuare un deposito ed ha investire denaro nella piattaforma stessa.

Va però sottolineato che è una tipologia abbastanza rara di bonus e sono davvero pochi i casinò online che consentono di usufruirne.

BONUS DI BENVENUTO

Un tipico bonus, che a differenza del precedente è presente in quasi tutte le piattaforme online, consente di ricevere un bonus in denaro aggiuntivo, o anche degli spin gratuiti, in seguito alla registrazione. Va comunque sottolineato che spesso un requisito da rispettare per poterlo riscuotere è quello di dover depositare una determinata somma in denaro sul proprio conto di gioco.

BONUS SUL PRIMO DEPOSITO

Spesso indicato come un sinonimo del bonus di benvenuto, permette di ricevere una somma in denaro aggiuntiva, o spin gratuiti ed altri incentivi, dopo aver depositato una determinata somma in denaro sul proprio conto di gioco. Sicuramente uno tra i più comuni bonus offerti.

ALTRI BONUS E PROMOZIONI

I bonus e le promozioni offerte non finisco qui; oltre alle più comuni precedentemente citate, vengono spesso offerti anche:

Bonus settimanali, giornalieri o del weekend: da poter riscuotere solo in determinati giorni della settimana;

Programma VIP: riservato ai clienti più esperti ed attivi, offre sconti, promozioni e privilegi esclusivi;

Bonus Live e Free spin: da utilizzare rispettivamente nei giochi in tempo reale e nelle slots.