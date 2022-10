Blue of a Kind lancia la collezione genderless “All Blues”

“All Blues” è il nome della collezione genderless di Blue of a Kind per la prossima stagione estiva, che vuole simboleggiare il ritorno al cuore del progetto sostenibilità

Continua la ricerca di Blue of a Kind sulla sostenibilità, il riutilizzo dell’esistente e la minimizzazione del consumo di acqua. Un viaggio che prende forma attraverso capi e tessuti leftover creati partendo da materiali che sono spesso frettolosamente definiti di scarto.

All Blues è il nome della collezione genderless per la prossima stagione estiva, ma anche un nome che vuole simboleggiare il ritorno al cuore del progetto, al blue iconico del jeans che viene in questa collezione declinato in varie versioni e realizzato con varie tipologie di colorazioni innovative, inclusa una versione vintage.

Il laser assume un ruolo da protagonista: disegnando il logo all-over come un mantra ripetuto all’infinito, ma anche trasformando geometrie naturali in pattern decorativi che strizzano l’occhio all’estetica streetwear in un insieme che perde i confini ed il senso degli elementi che lo compongono creando nuove sfumature e prospettive.