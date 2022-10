Previsioni meteo 19 ottobre 2022: seconda ottobrata in corso

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022: tempo stabile e temperature oltre le medie stagionali grazie alla presenza dell’anticiclone

Condizioni meteo all’insegna della stabilità sull’Italia. Un vasto e robusto promontorio anticiclonico di matrice africana si trova esteso fino all’Europa orientale e dominerà sul Mediterraneo per gran parte della settimana portando stabilità e temperature in aumento. Come già accaduto dallo scorso weekend, anche nella giornata di oggi non avremo variazioni di rilievo. Le temperature saranno in rialzo al Nord e stazionarie sul resto della Penisola con valori massimi attesi al di sopra dei +20°C e con punte fino a +25°C sulla Sardegna.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni è atteso un ulteriore rinforzo del promontorio d’alta pressione sub-tropicale, con un aumento dei valori di geopotenziale proprio a ridosso dell’Italia. Avvio di settimana che si profila dunque pienamente stabile; attenzione sulle pianure (specie la Val Padana), sulle vallate interne e sui settori costieri per la formazione di nubi basse e foschie che potranno verificarsi spesso alle prime ore del mattino.

Intanto per oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli per lo più sereni, nebbie o foschie alla foce del Po. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord-Ovest. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti su coste tirreniche e Puglia meridionale. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento al Nord, stazionarie al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .