Previsioni meteo 18 ottobre 2022: sole e clima mite sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 18 ottobre 2022: prosegue la fase di tempo stabile e clima mite su tutte le regioni grazie alla presenza dell’alta pressione

Anche nella giornata odierna, così come in quella di ieri, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono generalmente stabili e asciutte, grazie all’azione di un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana tornato dominante sul Mediterraneo centrale. Come annunciato, le temperature saranno in deciso rialzo con valori massimi attesi al di sopra dei +20°C e con punte fino a +25°C sulla Sardegna.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per questa settimana non è attesa alcuna variazione significativa sul fronte sinottico, con l’Alta pressione di matrice afroazzorriana che continuerà ad abbracciare l’intero Paese. Qualche pioggia sarà possibile al Nordovest solo per il prossimo weekend, poi si preannuncia un fine ottobre con braccio di ferro tra alta pressione e ritorno del maltempo.

Intanto per oggi, martedì 18 ottobre 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile con cieli per lo più sereni, nuvolosità bassa in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti sui settori tirrenici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ampie schiarite anche sulle Isole con cieli per lo più soleggiati. In serata in rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .