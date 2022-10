Marco Bertoli in libreria con “La signora che vede i morti”

Nuova uscita di NPS Edizioni, marchio editoriale dell’associazione culturale Nati per scrivere: “La signora che vede i morti”, thriller ucronico dello scrittore Marco Bertoli

Arriva in libreria il nuovo romanzo di Marco Bertoli: “La signora che vede i morti” (NPS Edizioni). Geologo, lunigianese di origini e pisano d’adozione, il pluripremiato scrittore ci regala un’avventura ricca di mistero e magia, che omaggia entrambe le sue terre, divertendosi a giocare con la Storia, sua grande passione e maestra di vita.

“Cosa sarebbe successo se Pisa avesse vinto la Battaglia della Meloria contro Genova?” Partendo da questa domanda, Marco Bertoli crea una Storia alternativa, dando vita a un immaginario Reame Pisano, una potenza regionale in cui la magia esiste ed è regolamentata da un sistema di leggi istituite da Galileo Galilei.

Nel romanzo “La signora che vede i morti” il prode Manfredi Gambacorti, colonnello dei Reali Moschettieri, e il suo fedele aiutante, il mago giudiziario Franco Gentilini, giungono a Villafranca in Lunigiana, per indagare sui misteriosi suicidi che scuotono il regno di Banduccio III della Gherardesca, discendente del celebre Conte Ugolino che guidò i pisani nella vittoriosa Battaglia della Meloria. Tra intrighi e nuovi misfatti, si imbatteranno in una giovane sensitiva in grado di percepire le anime dei morti.

Marco Bertoli ci regala una doppia avventura nell’alternativo Reame Pisano da lui creato, svelando le origini di Debrena Mori, Primo Siniscalco dell’Ufficio Indagini Speciali.

«“La signora che vede i morti” nasce come tributo alla terra dei miei avi, la Lunigiana, e alla città, Pisa, in cui sono venuto a studiare e ho “messo su” famiglia» dichiara Marco Bertoli. «Svelo l’arcano: sono un discendente dei Marchesi Malaspina, ramo dello Spino Secco, signori della valle a partire dal X secolo. Da bambino mio nonno Euro giocava nel castello di Malnido, luogo centrale nel romanzo, e Villafranca è il paese in cui trascorrevo i mesi delle vacanze estive. In sostanza, sono un lunigianese nell’anima».

A breve inizierà anche il tour di “La signora che vede i morti”, che porterà Marco Bertoli e il suo romanzo in giro per la Toscana, per incontrare i lettori durante presentazioni e fiere. Già confermata la presenza di NPS Edizioni al Pisa Book Festival (dal 29 settembre al 2 ottobre, agli Arsenali Repubblicani di Pisa) e a Lucca Comics (dal 28 ottobre al 1 novembre, al Padiglione Carducci – Area Games).

“La signora che vede i morti” è disponibile sul sito NPS Edizioni (https://www.npsedizioni.it/), il marchio editoriale dell’associazione Nati per scrivere, e ordinabile in libreria e su tutti gli store di libri ed ebook.

Biografia autore:

Marco Bertoli è geologo. Vive a Pisa. Numerosi suoi racconti hanno vinto concorsi, o si sono classificati finalisti, e sono stati pubblicati in duecento antologie e riviste.

Tra i suoi numerosi romanzi: il giallo storico L’avvoltoio. Delitti all’alba della scrittura, e il romanzo steampunk 1886. Quando le Lunatermiti invasero la Terra, entrambi editi dall’associazione culturale “I doni delle muse”.

​​​​​​​Per NPS Edizioni, ha scritto racconti per le antologie “Bestie d’Italia” e “Streghe d’Italia” e pubblicato i romanzi “Percussor. I delitti del Reame Pisano” e “La signora che vede i morti”.

Contatti :

L’associazione culturale Nati per scrivere nasce nel 2016 a Viareggio, da un gruppo di appassionati lettori, decisi a promuovere la cultura del libro e a valorizzare gli scrittori emergenti, soprattutto locali. Organizza eventi e incontri letterari, reading e laboratori di scrittura.

Nel 2018 ha lanciato il marchio editoriale NPS Edizioni, specializzato in libri fantasy, horror e mistery per tutte le età. Nel 2020 e 2022 ha organizzato il festival “Lucca Città di Carta”.