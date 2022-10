Lafarmaciapunto offre il servizio di Analisi DNA CardioLipidomica

Per tutto il mese di ottobre, presso la Lafarmacia., è possibile usufruire del servizio per l’analisi DNA CARDIOLIPIDOMICA

Il cuore è un muscolo e, come ogni muscolo, deve essere mantenuto in buona forma per continuare a funzionare correttamente. Per questo è fondamentale monitorare il suo stato di salute a tutte le età.

Lafarmacia . pensa sempre al benessere dei suoi clienti con una serie di prodotti e di servizi disponibili tutto l’anno. Un’offerta unica per chi desidera fare prevenzione per ogni tipo di patologia.

Il test combina le informazioni derivanti dall’esame ematico e dall’analisi genetica fornendo uno strumento utile in grado di conciliare l’intervento puntuale nell’immediato con una corretta strategia di prevenzione nel lungo periodo.

L’analisi del campione di sangue mostra informazioni importanti sugli acidi grassi di membrana degli eritrociti (globuli rossi), che svolgono numerose e diverse attività che possono essere sfruttate sia in un’ottica di prevenzione che di terapia di alcune patologie. Il campione genetico è utile per definire le personali predisposizioni al rischio di sviluppare malattie multifattoriali come le patologie cardiovascolari.

L’esame è facile, rapido e poco invasivo: con un semplice pungidito si preleva una goccia di sangue per l’esame ematico, con un campione di mucosa buccale è possibile ricavare le informazioni genetiche.

Il test è consigliato a chi pratica attività sportiva, chi presenta valori elevati di colesterolo, trigliceridi e glicemia, a chi presenta elevati valori pressori, soprattutto se con ipertensione conclamata. Inoltre, è consigliato a coloro che hanno sofferto di episodi cardiaci in passato o che semplicemente desiderano prevenirli.

Per il mese di ottobre:

Lafarmacia.DNA-CardioLipidomica a 149€ invece che 199€