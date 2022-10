Eurispes e Forum per la Finanza Sostenibile uniscono le forze

Firmato accordo di partnership tra Eurispes e Forum per la Finanza Sostenibile per attività di disseminazione e promozione della finanza sostenibile, attraverso un interscambio di iniziative

L’Eurispes, da decenni impegnato in attività di ricerca economica e sociale in Italia e a livello internazionale, ha avviato una partnership con il Forum per la Finanza Sostenibile Ente del Terzo Settore, associazione non profit multi-stakeholder che ha come missione la promozione della conoscenza e la pratica dell’investimento sostenibile con l’obiettivo di diffondere l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nei prodotti e nei processi finanziari. L’accordo, sottoscritto dal Presidente dell’Eurispes, Gian Maria Fara, e dal Direttore generale Forum per la Finanza Sostenibile, Francesco Bicciato, prevede la collaborazione in attività di disseminazione e promozione della finanza sostenibile, attraverso un interscambio di iniziative.

Il Forum per la Finanza Sostenibile conduce ricerche, organizza gruppi di lavoro ed attività di formazione con lo scopo di valorizzare le buone pratiche e di contribuire all’analisi e alla diffusione degli investimenti sostenibili. L’Eurispes, grazie all’esperienza nello studio e nella divulgazione di conoscenza sulle diverse fenomenologie economico-sociali, e all’attività dello specifico Laboratorio sulla Sostenibilità promosso e coordinato dal Prof. Fabrizio Zucca, membro del Comitato Scientifico dell’Istituto, intende contribuire alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni rispetto alla finanza sostenibile in Italia e promuovere così il dialogo tra gli attori coinvolti per facilitare l’integrazione dei criteri di ESG (Environmental, Sustainability, Governance).