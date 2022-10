5 modi in cui i siti di incontri migliorano il rapporto con se stessi

Se vuoi costruire una buona relazione con te stessa, e magari anche con gli altri, considera di provare un sito d’incontri o un’app di dating da portare sempre con te anche da mobile. Potresti divertirti a flirtare con delle persone nuove e scoprire dei lati nascosti della tua personalità che potranno stupirti. Inoltre, potresti lavorare sugli aspetti di te che ti piacciono di meno.

1. Diventerai più brava a flirtare

Molte persone usano i siti d’incontri alla ricerca di un partner occasionale o di una relazione stabile. Quando contatti una persona nuova, chiarisci le tue intenzioni e vedi dove ti porta la chat; magari sarà soltanto uno scambio di messaggi, o forse la storia di una vita.

Se non sai bene quali sono i siti di dating più adatti a te, valuta di provarne anche più di uno per volta. Esistono blog indipendenti e siti specializzati in cui puoi scoprire quali sono i top 5 siti di incontri in base ai tuoi gusti ed esigenze. Non dimenticare di leggere anche le recensioni degli utenti di App Store e Play Store.

Se ti consideri una taglia forte o troppo magra, prova un sito a tema e pubblica una foto profilo che mostri la tua figura in tutto il suo splendore; non nasconderti dietro i filtri o i ritocchi, e soprattutto non vergognarti di fare la prima mossa.

A furia di contattare persone, elaborare messaggi di approccio e rispondere in chat potrai padroneggiare molto meglio le arti della seduzione. Anche se non conoscerai mai i tuoi interlocutori, le abilità che hai sviluppato potranno servirti quando incontrerai qualcuno di persona!

2. Sarai libera dagli stereotipi

Come molte ragazze formose o ragazze magre, forse anche tu hai vissuto diversi aneddoti spiacevoli che col tempo hanno abbassato il livello della tua autostima. Forse ti hanno detto che non sei sana, che ti manca la forza di volontà per mangiare meglio e allenarti, che certi abiti non ti stanno bene e che dovresti essere grata a qualunque persona ti faccia la corte.

Ovviamente, nessuna di queste cose è vera e forse te ne accorgerai col tempo, confrontandoti con altre ragazze e con gli uomini che sanno apprezzare l’unicità del corpo femminile. Il mondo è bello perché è vario: alcuni uomini amano le donne alte e snelle, altri vanno matti per le rotondità, altri amano le donne basse e piccole e così via.

Appena ti accorgerai che il tuo valore non dipende dal numero che segna la bilancia, ti renderai conto che meriti amore come ogni altra donna. Quando arriverà il momento di incontrare dal vivo una persona interessante, saprai dimostrarti disinvolta e piena di fiducia in te stessa. Ovviamente potresti essere agitata e aver paura di non piacergli, ma almeno non sarai più preoccupata della tua taglia.

3. Conoscerai più gente

Le app d’incontri sono un luogo perfetto per conoscere persone nuove con cui fare amicizia, flirtare e magari vedersi in un appuntamento dal vivo.

Maggiore è il numero di persone con cui entri in contatto, maggiori sono le possibilità di conoscere qualcuno con cui potrai trovarti davvero bene.

All’interno dei siti di incontri potrai sicuramente conoscere qualcuno che ti trova attraente e perfetta così come sei; tra di essi, potrebbe nascondersi la persona che hai sempre cercato oppure l’avventura passionale di cui avevi bisogno.

4. Imparerai a stabilire dei confini (e rispettare quelli altrui)

Forse anche tu hai qualche problema a dire di no quando ti senti a disagio, come molte altre persone; oppure fai fatica a cogliere i segnali non verbali di chi ti sta intorno e finisci per farli sentire a disagio senza volerlo.

Chattando e uscendo con delle persone sconosciute, magari molto diverse tra loro, imparerai a cogliere meglio questi segnali e a creare sempre un ambiente positivo e piacevole intorno a te. Inoltre, potrai imparare meglio come farti rispettare e come essere assertiva senza ferire nessuno.

5. Avrai più confidenza con la tecnologia

I siti d’incontri e le app di dating richiedono l’uso della tecnologia per funzionare: ti serviranno necessariamente un computer e/o uno smartphone e ovviamente una connessione a Internet.

Mentre prendi confidenza con applicazioni, chat d’incontri, chiamate, videochiamate, allegati, foto, gif e notifiche, potresti accorgerti di quanto è comoda la tecnologia nella vita di ogni giorno. Magari comprerai uno smartwatch per ricevere tutte le notifiche (e forse lo userai anche per fare esercizio fisico), oppure scoprirai delle app in grado di aiutarti a pianificare meglio la tua giornata o a tenere traccia delle tue uscite ed entrate.

Se ancora non ti senti convinta all’idea di investire in un sito d’incontri, ricorda che molti di essi ammettono anche gli utenti standard provvisti di un abbonamento. Prima di pagare, inoltre, potrai testare le funzionalità principali e vedere come ti trovi.

E se non conoscerai subito la persona che stavi cercando, certo sarai più pronta per quando la incontrerai davvero.