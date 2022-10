Rally Golfo dell’Asinara: ultimi giorni per le iscrizioni

Si chiudono le iscrizioni per la 27/a edizione del Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, importante ritorno nel calendario agonistico italiano con un’assenza che durava dal 2005

Fino al 19 ottobre, aperte le iscrizioni per la 27^ edizione del Rally Internazionale Golfo dell’Asinara, un importante ritorno nel calendario agonistico italiano con un’assenza che durava dal 2005.

Il 28-30 ottobre, data da segnare in agenda, torna dunque ad accendere i motori una delle gare più iconiche della Sardegna e non solo, andando a raccogliere la lunga tradizione di ACI Sassari per le corse su strada, una passione ispirata da luoghi che sembrano creati apposta per accogliere un rally.

Una competizione “ENPEA”, aperta quindi anche alla partecipazione straniera, iscritta nel calendario nazionale e valida per il Campionato Regionale Rally, ma soprattutto un rally che vuole tornare ai fasti di un tempo, per questo gode del supporto dell’Assessorato allo Sport della Regione Sardegna e della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, oltre che dell’apporto del main sponsor TESTONI LUBRIFICANTI.

Importante l’impegno profuso da parte dell’organizzazione per la stipula di scontistiche per il trasporto navale, oltre ad agevolazioni personalizzate per l’alloggio in Sardegna degli equipaggi provenienti dall’Italia continentale. La ricaduta sul territorio portata dagli eventi motoristici, in un periodo di “spalla” della stagione turistica, è infatti un elemento di fondamentale importanza nell’integrazione della manifestazione nel tessuto ricettivo locale.

UNA GARA, TRE GARE

L’offerta “sportiva” della gara è divisa in tre: “Rally moderno”, “Rally storico” e “Regolarità Sport”. Partenza dalla originaria sede di Castelsardo, arrivo di tappa nella centrale Piazza d’Italia a Sassari, palco finale sui Bastioni di Alghero e otto prove speciali interamente su asfalto in due giorni di sfide, saranno i punti cardine dell’edizione “del ritorno”.

Quartier generale, sede di verifiche e Direzione Gara, sarà la storica sede dell’Automobile Club Sassari in Viale Adua 32.