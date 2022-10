Meloni e Berlusconi trovano l’accordo per il nuovo governo

Berlusconi vede Meloni nella sede di Fratelli d’Italia dopo le tensioni degli ultimi giorni: “Insieme alle consultazioni con Mattarella per un Governo forte, coeso e di alto profilo”

È terminato alle 17.50, dopo circa un’ora e dieci minuti, l’incontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. I due leader di centrodestra si sono visti nella sede di Fratelli d’Italia per un chiarimento dopo i tumulti interni alla coalizione degli ultimi giorni. All’uscita da via della Scrofa, Berlusconi non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai cronisti presenti ma fonti dei due partiti fanno sapere che “l’incontro si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione“.

“Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – fanno sapere i due partiti dopo il faccia a faccia come riferisce la Dire (www.dire.it) -, e sono al lavoro per dare il più presto possibile all’Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze. Meloni e Berlusconi hanno fatto il punto sui dossier economici più urgenti, a partire dal caro energia, tema che, tra l’altro, sarà al centro del prossimo Consiglio europeo”, concludono le fonti di Fdi e Fi.

BERLUSCONI: “GOVERNO FORTE, COESO E DI ALTO PROFILO”

“Ho incontrato Giorgia Meloni a Roma. Stiamo lavorando insieme per dare il più presto possibile all’ltalia un Governo forte, coeso e di alto profilo che sappia affrontare le urgenze sin da subito. Per questo motivo, Fdi e Fi si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante l’incontro, abbiamo fatto il punto sulle priorità che il nuovo governo dovrà affrontare, a partire dal caro energia“. Lo scrive sui social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo l’incontro in via della Scrofa con Giorgia Meloni.

LA RUSSA: “L’ITALIA HA BISOGNO DI UN GOVERNO”

“Mi auguro che l’incontro fra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi vada bene. L’Italia ha bisogno di un governo il prima possibile“. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Montecitorio, rispondendo ai cronisti prima del vertice di via della Scrofa.

Lasciando la sede di Fratelli d’Italia, sede dell’incontro tra il leader di Forza Italia e la premier in pectore, La Russa aveva aggiunto: “Auspico sia un incontro risolutivo”, anzi, “ne sono convinto”.

ROMEO (LEGA): “NOI PONTIERI TRA FI E FDI”

“La Lega ha già dimostrato di essere parte importante attiva per garantire stabilità, per cercare di fare un po’ da pontiere di fronte ad alcune incomprensioni, ma siamo assolutamente ottimisti che il Governo si farà, perché è questo che i cittadini ci hanno chiesto con l’espressione del voto popolare e sarebbe assurdo deluderli”. Lo dice Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato della Lega, a 24 Mattino su Radio 24.

“Riusciremo a ricomporre qualche incomprensione – assicura l’esponente del Carroccio – ma nel giro di poco tempo, si presume con l’inizio delle consultazioni, giovedì 20 e venerdì 21, penso si possa già arrivare ad un giuramento del Governo intorno alla giornata del 24″.