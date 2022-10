Sebach protagonista con i suoi prodotti nelle fiere autunnali

Sebach, l’azienda numero uno in Italia nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, parteciperà a fiere e manifestazioni tra le più importanti nei settori del wedding

Sebach si prepara ad una stagione ricca di eventi. Da settembre a novembre, infatti, l’azienda numero uno in Italia nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, parteciperà a fiere e manifestazioni tra le più importanti nei settori del wedding e della sostenibilità.

Sebach sarà presente, con i propri concessionari, a Tutto Sposi a Napoli, dal 22 al 30 ottobre, a Promessi Sposi di Bari dal 10 al 13 novembre e a Salento Sposi di Miggiano (Lecce) il 12 e 13 novembre. Per l’occasione l’azienda presenterà tutte le novità del settore destinate ai matrimoni, come i bagni della linea Sebach Elite, tra cui Moveep Plus 4, un’innovativa soluzione pensata per portare bagni esclusivi nelle più svariate e scenografiche location, perfette per matrimoni da favola.

Dopo lo stop forzato causa Covid, Sebach tornerà a partecipare anche ad Ecomondo, in programma a Rimini dall’8 all’11 novembre, uno degli appuntamenti di riferimento per settore. In questa occasione Sebach presenterà le proprie iniziative nel campo della sostenibilità, tema particolarmente caro all’azienda che, quotidianamente, si impegna nel raggiungere standard sostenibili e sociali efficaci e di valore. Dalla Carta degli Impegni per la Sostenibilità del 2012, che formalizza il proprio impegno nella progettazione e realizzazione di sistemi che impattino il meno possibile sull’ambiente, passando per l’EPD nel 2013 (la Dichiarazione Ambientale di Prodotto), una certificazione internazionale che attesta ed elenca i dati relativi alle prestazioni ambientali del prodotto, fino al progetto di Compensazione della CO2, avviato nel 2022 per il settore eventi, con lo scopo di misurare e quindi mitigare il proprio impatto sull’ambiente (a questo link i dettagli: https://www.sebach.it/sostenibilita).