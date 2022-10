“L’oro di Roma” su Rai Storia: la trama del film

“L’oro di Roma” in prima serata su Rai Storia: la trama del film con Filippo Scelzo, Paola Borboni, Umberto Raho, Andrea Checchi

Rai Storia propone in prima serata, domenica 16 ottobre 2022, il film “L’oro di Roma” del regista Carlo Lizzani. Siamo a Roma, fine settembre 1943. Il capo delle SS Herbert Kappler ricatta gli ebrei romani: o gli consegnano nel giro di poche ore cinquanta chili d’oro, oppure 200 capifamiglia verranno presi come ostaggi.

La comunità è divisa tra chi decide di cedere al ricatto e consegnare il poco oro rimastogli e chi non crede nella parola dei tedeschi. Gli ebrei rimasti nel ghetto sono impoveriti dalle leggi razziali italiane e con enorme difficoltà cercano di arrivare alla cifra imposta.

Il presidente della comunità fa il possibile per chiedere aiuti, angosciato e incerto che la consegna possa davvero servire a salvare delle vite. Un gruppo di ragazzi si arma per ribellarsi, a capo del quale c’è il giovane calzolaio Davide. La decisione di non consegnare l’oro e contrastare il potere nazista lo porta a scontrarsi con gran parte dei membri della comunità e con il precetto del rifiuto della violenza. Giulia, ex-compagna della scuola israelitica di Davide, in un primo momento sembra poter fuggire alla segregazione razziale, grazie all’amore corrisposto per Massimo, uno studente di medicina cattolico. Decisi a sposarsi, Giulia si battezza, divisa nell’amore verso le proprie radici. Infatti, quando malgrado l’avvenuta consegna dei 50 chili d’oro, i tedeschi rastrellano ebrei in tutta Roma, portando via uomini, donne, malati e bambini, lei si consegna volontariamente in mano ai tedeschi, per seguire suo padre e la sua gente.

Nel cast: Filippo Scelzo, Paola Borboni, Umberto Raho, Andrea Checchi.