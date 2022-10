A “Ballando con le stelle” lite tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli

Lite in Tv tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith dopo l’esibizione dell’aspirante ballerina Iva Zanicchi a “Ballando con le stelle”

Iva Zanicchi torna in pista e fa ancora parlare di sè. L’aspirante ballerina della diciassettesima edizione di Ballando con le stelle, andato in onda ieri sera su Rai 1, continua a far discutere i giudici non tanto sulla sua performance, quanto su quello che è successo la scorsa settimana quando ha offeso con una brutta parolaccia la giudice Selvaggia Lucarelli.

A incendiare la miccia è Carolyn Smith che dice: “Lasciamo perdere quello che è successo una settimana fa. Essendo Iva emiliana, io sono moglie di un veneto, so che loro ogni due parole hanno un’espressione un po’ così. Non è una scusante, ma io so bene che la sua espressione non aveva valore dietro”. Selvaggia Lucarelli non aspetta a far sentire le sue ragioni: “Direi che possiamo non tornarci, un tono assolutorio no”, e subito arrivano i ‘bu’ dal pubblico contro la giornalista che attacca: “Fatemi capire, siete da quella parte di chi usa quegli epiteti per una donna? Non si usa, punto. Iva ha chiesto scusa e ho accettato le scuse, finiamola qua”.

Per quanto riguarda il giudizio sulla salsa che la cantante ha ballato sulle note di ‘Bam bam twist’ con Samuel Peron, la Lucarelli ha detto: “C’è una sudditanza psicologica nei tuoi confronti, io rimango dell’idea che il ballo sia un’altra cosa, questa sera ti vedo contenuta (nel linguaggio, ndr)”. “Spero tanto di migliorare“, è stata la risposta attenta della Zanicchi.

Agli altri giudici la salsa della coppia Zanicchi/Peron non è dispiaciuta: particolarmente apprezzato il twerking finale alla Elettra Lamborghini dell’aquila di Ligonchio.