Willy Guasti in libreria con “Il coccodrillo ha il cuore tenero”

Un incredibile viaggio alla scoperta di famiglie bestiali dal conduttore del canale Zoosparkle: è nelle librerie “Il coccodrillo ha il cuore tenero” di Willy Guasti

Ci sono mamme che arrivano a farsi mangiare pur di nutrire i propri piccoli e altre che, piuttosto che prendersene cura, piazzano le uova nei nidi altrui o li rifilano ai parenti. Ci sono sorelle che marciano come eserciti per rapire baby-sitter e nonne che tengono in piedi tutta la famiglia. Ci sono papà premurosi che sfidano gelo e predatori a costo di far bene il loro mestiere, e genitori che crescono i cuccioli nella pelle, nello stomaco o in esclusive piscinette private. Ci sono coppie di tutti i tipi e tutti i gusti e persino ménage à trois genitoriali.

Insomma, il mondo è pieno di esempi di animali che hanno trovato modi davvero originali, e a volte piuttosto furbetti, per assicurarsi che i piccoli sopravvivano e vadano per la loro strada. E non si tratta solo di mammiferi e uccelli, come molti potrebbero credere, ma anche di rane, ragni, granchi, vermi, insetti… È vero, forse non saranno tutti genitori modello, ma chi siamo noi per giudicare?

Willy Guasti, (Prato, 1991) si è laureato in Scienze Naturali all’Università di Firenze con una tesi sui dinosauri. Di lavoro fa il divulgatore scientifico: è stato volto di Focus TV e gestisce Zoosparkle, uno dei progetti dedicati ad animali, evoluzione e paleontologia più seguiti in Italia.

pp. 300

€ 16,00

Dai 10 anni