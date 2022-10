Strategie di investimento: ecco quali devi assolutamente conoscere

Esistono molte strategie di investimento che possono essere utilizzate per raggiungere obiettivi diversi. In questo articolo esploreremo cinque delle strategie di investimento più popolari e le loro caratteristiche. Che siate principianti o investitori esperti, è importante conoscere queste strategie per poter scegliere quella più adatta alle vostre esigenze.

Perché dovresti investire?

Prima di addentrarci nelle strategie di investimento, è importante capire perché si dovrebbe investire.

Gli investimenti consentono di far crescere il proprio denaro correndo meno rischi rispetto al gioco d’azzardo o alla lotteria. Inoltre, gli investimenti possono essere utilizzati per generare un reddito supplementare o anche come piano di pensione.

Con gli investimenti è possibile trarre profitto da diverse fonti di rendita: crescita del capitale (aumento del valore dell’investimento), interessi o dividendi (pagati da società quotate in borsa).

Rischi e rendimenti degli investimenti sono generalmente direttamente proporzionali: più alta è la potenziale redditività di un investimento, più il rischio di perdere tutto è alto.

Con l’investimento, si ha la possibilità di ottenere un rendimento maggiore rispetto a quello che si otterrebbe semplicemente risparmiando il proprio denaro in un conto bancario, anzi, lasciando i propri soldi in un conto corrente bancario, è probabile che perda valore a causa dell’inflazione.

Cosa fare prima di investire

Prima di investire, è importante comprendere quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Si dovrebbe anche avere una chiara idea del proprio livello di tolleranza al rischio e della propria propensione al rischio. Queste informazioni aiuteranno a determinare quale strategia di investimento è la più adatta alle proprie esigenze.

Una volta che si comprendono gli obiettivi e il livello di tolleranza al rischio, è importante fare un po’ di ricerca. Ci sono molti libri e siti web che offrono informazioni sugli investimenti e sulle strategie da utilizzare.

Dopodiché è importante scegliere le migliori app per investire per poter iniziare ad addentrarsi nel mondo degli investimenti. Ci sono diverse piattaforme e app di investimento online che consentono agli utenti di investire in azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento. Altre piattaforme offrono solo una selezione limitata di strumenti e opzioni.

Dopo aver scelto le piattaforme dove investire, è il momento di adottare una strategia.

Acquistare e Mantenere

Questa strategia è anche conosciuta come l’investimento a lungo termine. Consiste nel semplice acquisto di azioni di una società e nella successiva detenzione per un periodo di tempo prolungato, solitamente almeno cinque anni.

L’obiettivo di questa strategia è quello di beneficiare della crescita del prezzo delle azioni nel tempo. Si tratta di un approccio relativamente semplice e poco rischioso, che può essere adatto ai principianti.

Tuttavia, c’è il rischio che le azioni non aumentino di valore o che addirittura diminuiscano. Inoltre, questa strategia può non essere adatta se si vogliono raggiungere obiettivi a breve termine.

Acquistare fondi indicizzati

Questa strategia consiste nell’acquisto di fondi comuni di investimento che replicano l’indice di un mercato specifico. Ad esempio, si potrebbe acquistare un fondo comune di investimento che replichi l’indice S&P 500, che è composto da azioni di 500 società diverse.

Questa strategia consente agli investitori di beneficiare della crescita del mercato nel suo insieme, senza dover scegliere singole azioni. Inoltre, i fondi comuni di investimento sono gestiti da professionisti e hanno commissioni relativamente basse.

Questa strategia presenta il rischio che il mercato non cresca o addirittura diminuisca di valore. Inoltre, i fondi comuni di investimento possono non replicare esattamente l’indice sottostante.

Investimento a reddito

Questa strategia consiste nell’acquisto di strumenti finanziari che offrono un flusso costante di reddito. Ad esempio, si potrebbero acquistare obbligazioni o azioni di società con alti dividendi.

L’obiettivo di questa strategia è quello di generare un flusso costante di reddito da reinvestire o utilizzare per coprire le spese. Questa strategia è adatta agli investitori che cercano stabilità e hanno un basso livello di tolleranza al rischio.

Tuttavia, i rendimenti sono generalmente inferiori rispetto ad altre strategie di investimento. Inoltre, il reddito generato potrebbe non essere sufficiente per coprire le spese se si vivono in ​​un contesto economico difficile o se i prezzi delle azioni o delle obbligazioni scendono drasticamente.

Piano di accumulo (PAC)

Questa strategia consiste nell’acquisto di azioni o altri strumenti finanziari in modo graduale nel tempo. Ad esempio, si potrebbe decidere di investire 200€ al mese in un determinato fondo comune di investimento.

Questa strategia è utile per gli investitori che hanno un budget limitato e vogliono ridurre il proprio rischio. Inoltre, questa strategia può essere utilizzata per acquistare azioni quando i prezzi sono bassi e vendere quando i prezzi sono alti.

Tuttavia, questa strategia può richiedere molto tempo per generare profitti e potrebbe non essere adatta se si desidera raggiungere obiettivi a breve termine.

Investimento di valore

Questa strategia consiste nell’acquisto di azioni o altri strumenti finanziari che sono considerati sottovalutati dal mercato. Ad esempio, si potrebbero acquistare azioni di società con un basso rapporto prezzo/utili (P/E).

L’obiettivo di questa strategia è quello di acquistare azioni a un prezzo inferiore al loro valore intrinseco e venderle quando il mercato riconosce il loro vero valore. Questa strategia è generalmente adatta agli investitori con una buona comprensione del mercato e un livello medio-alto di tolleranza al rischio.

Tuttavia, questa strategia presenta il rischio che le azioni non vengano mai riconosciute dal mercato come sottovalutate e quindi non si generino profitti. Inoltre, questa strategia può essere difficile da implementare in modo coerente.

Alcuni consigli per investire correttamente

Se sei pronto ad investire, devi tenere a mente alcuni aspetti importanti che ti aiuteranno a investire nel modo più appropriato per te.

Definire i tuoi obiettivi di investimento. Vuoi far crescere il tuo portafoglio per la pensione? Vuoi generare un reddito supplementare? Vuoi fare soldi velocemente?

Scegliere una strategia di investimento che si adatti al proprio stile e alle proprie preferenze.

Considerare il proprio livello di tolleranza al rischio.

Avere un orizzonte temporale realistico in mente.

Investire solo quanto si è disposti a perdere.

Non farsi prendere dal panico quando i mercati scendono. Rimane fedele alla propria strategia e agli obiettivi stabiliti.

Consultare sempre un professionista prima di prendere qualsiasi decisione di investimento

Sei pronto per investire?

Iniziare ad investire è una scelta importante che richiede tempo, pazienza e ricerca. Scegli una strategia di investimento che si adatta al tuo stile e alle tue preferenze e assicurati di consultare sempre un professionista prima di prendere qualsiasi decisione.

Ricorda, investire è un processo a lungo termine e non dovresti mai investire più di quanto sei disposto a perdere. Rimani fedele alla tua strategia e agli obiettivi stabiliti e non lasciarti prendere dal panico quando i mercati scendono. Con il tempo e la pratica, diventerai un investitore esperto e saprai come far crescere il tuo portafoglio in base alle tue esigenze.