“Pane e tulipani” su Rai Movie: ecco la trama del film

Su Rai Movie arriva in prima serata “Pane e tulipani”: ecco la trama del film capolavoro di Silvio Soldini con Licia Maglietta e Bruno Ganz

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), sabato 15 ottobre 2022 alle 21.10, trasmette l’indimenticabile “Pane e tulipani” in una copia in alta definizione del celebre film che ha portato Silvio Soldini al successo grazie a un’alchimia unica tra leggerezza e profondità. La storia raccontata è quella di Rosalba, una casalinga di Pescara dimenticata in autogrill dalla famiglia durante una gita. Lo strano evento offrirà alla donna un’inedita via di fuga.

Nella splendida Venezia fotografata da Luca Bigazzi, va in scena la rinascita di una donna semplice in una commedia dai contorni bizzarri che sancisce il diritto alla felicità.

Scritto con Doriana Leondeff e interpretato da Licia Maglietta e Bruno Ganz, il film è stato distribuito in tutto il mondo e ha ottenuto 9 premi David di Donatello, 5 Nastri d’argento, 9 Ciak d’oro e il premio Flaiano. Nel cast anche Giuseppe Battiston, Antonio Catania e Marina Massironi.