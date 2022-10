“Blue Bloods 12” su Rai 2: ecco le anticipazioni

La 12° stagione di “Blue Bloods” in prima visione assoluta in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su RaiPlay

La serie poliziesca “Blue Bloods”, creata nel 2010 da Robin Green e Mitchell Burgess, racconta le vicende di una famiglia da generazioni impegnata nel Dipartimento di Polizia di New York City. La nuova stagione, in onda da sabato 15 ottobre su Rai 2 alle 21.20 (e, in contemporanea, disponibile su RaiPlay), trova la famiglia Reagan alle prese con vecchi problemi e nuovi dilemmi. Frank (Tom Selleck) continua a scontrarsi con il sindaco Chase, di cui non condivide le idee e i metodi; Erin (Bridget Moynahan) è combattuta tra il senso di lealtà verso il suo capo, che però le fa la guerra, e l’ambizione di diventare il nuovo Procuratore Distrettuale, spinta anche dalle non tanto celate insistenze di Anthony; Danny (Donnie Wahlberg) continua le sue indagini a fianco della fidata partner Maria Baez, e continua a scontrarsi con Jamie (Will Estes) che lo critica per i suoi metodi poco ortodossi. Gli episodi di sabato sono:

CON LE MANI LEGATE (Hate is Hate)

Nel giro di poche ore vengono aggrediti un ragazzo di quattordici anni e un bambino di cinque, ma il sindaco non vuole sentire ragioni e non intende accogliere le richieste di Frank che si ritrova con meno agenti e meno fondi per gestire il dipartimento.

SEGRETI A FIN DI BENE (Times like These)

Anthony cerca in segreto l’aiuto della famiglia Reagan per convincere Erin a candidarsi come Procuratore distrettuale di Manhattan. Eddie si comporta in modo misterioso, e Jamie inizia a sospettare che lei abbia un amante. Per costringere un membro di una gang a fare una soffiata Danny agisce in modo scorretto. Alla fine, scoprirà una verità inaspettata.