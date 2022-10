“The Code” in onda su Rai Movie: la trama del film

Morgan Freeman, Antonio Banderas e Radha Mitchell sono i protagonisti del film “The Code”: ecco la trama

Morgan Freeman, Antonio Banderas e Radha Mitchell sono i protagonisti del film “The Code”, in onda venerdì 14 ottobre 2022 alle 21.10 su Rai Movie (canale 24). New York, nuovo Millennio. Keith Ripley, ladro esperto in debito con la mafia russa, ha messo gli occhi su due preziosissime uova Fabergé il cui valore complessivo si aggira attorno ai quaranta milioni di dollari. Per sottrarle al legittimo proprietario e risolvere così le proprie pendenze, si rivolge a Gabriel Martin, collega di Miami. I due progettano il furto mentre nasce una storia fra Gabriel e la figlioccia di Keith.

Dopo “Peacemaker”, “Deep Impact”, “Un sogno per domani” e una serie infinita di titoli per la tv, la regista Mimi Leder si cimenta in una pellicola puramente action, incentrato sul tradizionale snodo narrativo dell’ultimo colpo prima della pensione.